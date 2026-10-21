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Gase se brojni sajtovi vlada širom Evrope zbog bezbjednosnih propusta

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21.10.2026 22:58

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računar, haker, tehnologija
Foto: Pexels

Brojne vladine institucije i druge organizacije širom Evrope privremeno su isključile svoje veb-sajtove zbog dva kritična bezbjednosna propusta u programskom jeziku "PHP", koji se koristi za pokretanje velikog broja internet stranica.

Stručnjaci upozoravaju da bi napadači, iskorištavanjem ovih ranjivosti, mogli da pokrenu zlonamjerni kod na serverima bez prethodne prijave, što predstavlja ozbiljan rizik za bezbjednost veb-sajtova i podataka koje oni obrađuju.

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Među institucijama koje su preduzele preventivne mjere nalaze se organizacije u Holandiji, Finskoj, Francuskoj, Njemačkoj i Belgiji. Pojedine internet usluge privremeno su isključene kako bi se spriječili mogući napadi dok se ne primijene odgovarajuće bezbjednosne ispravke.

Objavljene hitne bezbjednosne ispravke

Razvojni tim PHP-a objavio je 21. oktobra hitne bezbjednosne verzije 8.5.12, 8.4.27, 8.3.36 i 8.2.35, kojima se otklanjaju dva kritična propusta. Oba su ocijenjena sa 9,2 od mogućih 10 na skali ozbiljnosti bezbjednosnih ranjivosti.

Prema upozorenju objavljenom na zvaničnoj internet stranici PHP-a, ranjivosti mogu omogućiti izvršavanje koda na udaljenom serveru bez potrebe da napadač posjeduje korisnički nalog ili prethodno odobrenje.

Riziku su izložene različite PHP instalacije koje obrađuju veb-zahtjeve, uključujući sisteme koji koriste PHP-FPM, Apache, LiteSpeed i druge tehnologije.

Ugrožen veliki broj internet stranica

PHP je jedan od najzastupljenijih programskih jezika za razvoj veb-stranica i koristi se u brojnim sistemima za upravljanje sadržajem, uključujući WordPress.

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Zbog njegove široke rasprostranjenosti, bezbjednosni propusti mogu predstavljati problem za vladine portale, medije, obrazovne ustanove, zdravstvene organizacije, internet prodavnice i brojne druge servise.

Poseban izazov predstavljaju manje organizacije i vlasnici veb-stranica koji koriste usluge zajedničkog hostinga, jer često nemaju direktnu kontrolu nad serverskom infrastrukturom i mogu zavisiti od provajdera prilikom instaliranja bezbjednosnih ispravki.

Ažuriranje je jedino sigurno rješenje

PHP tim preporučio je korisnicima da što prije instaliraju nove verzije programa, dok se organizacijama koje ne mogu odmah da otklone propuste savjetuje da razmotre privremeno isključivanje izloženih internet servisa.

Privremene mjere u konfiguraciji servera mogu smanjiti izloženost riziku, ali ne predstavljaju potpunu zaštitu. Zbog toga se ažuriranje na ispravljene verzije navodi kao jedino sigurno rješenje.

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Korisnicima starijih verzija PHP-a savjetuje se da provjere dostupnost bezbjednosnih zakrpa kod svojih provajdera ili održavalaca sistema. Verzija PHP 8.2 trebalo bi da prestane da dobija bezbjednosne ispravke 31. decembra 2026. godine, zbog čega se preporučuje i planiranje prelaska na noviju podržanu verziju, piše Kliks.

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