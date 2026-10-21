BiH i Crna Gora će graditi novi zajednički granični prelaz

Na šesnaestoj sjednici mješovite komisije za praćenje sprovođenja sporazuma između Vlade Crne Gore i Vijeća ministara BiH razmatrana su pitanja od značaja za unapređenje graničnog saobraćaja i saradnje dvije države.

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Posebna pažnja posvećena je aktivnostima na otvaranju novih zajedničkih graničnih prelaza, nakon što su prethodnih godina uspostavljeni prelazi Vraćenovići–Deleuša, na putnom pravcu Nikšić–Bileća, i Zupci–Sitnica, na teritoriji BiH.

"Na sastanku je saopšteno da Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore priprema projektnu dokumentaciju za izgradnju budućeg zajedničkog graničnog prelaza Šćepan Polje–Hum, na Šćepan Polju – Paklice (CG), na putnom pravcu Plužine – Foča. Upućen je zahtjev Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine u cilju izrade idejnog rješenja za izgradnju budućeg ZGP u Paklicama", navodi se u saopštenju.

Iz MUP-a Crne Gore pojasnili su da će izgradnja novog prelaza biti usklađena sa radovima na mostu preko Tare i pristupnim saobraćajnicama. Za pristupne saobraćajnice sprovedena je tenderska procedura i potpisan ugovor sa projektantom, uz rok od devet mjeseci za završetak projektne dokumentacije, prenosi RTCG.

Tokom sastanka razgovarano je i o budućem funkcionisanju zajedničkih graničnih prelaza u kontekstu evropskih integracija Crne Gore i pravila koja uređuju kretanje preko šengenskih granica.

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Posebno je razmatrano pitanje granične kontrole robe koja podliježe inspekcijskom nadzoru, kako bi se obezbijedilo efikasnije prelaženje državne granice.

"Predstavnici obje strane istakli su da sprovođenje zajedničkih graničnih provjera na zajedničkim graničnim prelazima doprinosi pojednostavljenju i ubrzanju graničnih procedura, racionalnijem korišćenju resursa, jačanju uzajamnog povjerenja, unapređenju saradnje između graničnih službi i efikasnijem suzbijanju i otkrivanju svih oblika prekograničnog kriminala", saopšteno je nakon sjednice.

Razgovarano je i o primjeni Sporazuma o graničnim prelazima za pogranični saobraćaj, kojim se stanovnicima pograničnih područja omogućava jednostavnije prelaženje državne granice.

Kako je navedeno, pogranične propusnice izdaju se u kontinuitetu, a građanima dvije države omogućeno je da, osim preko dva granična prelaza za pogranični saobraćaj, granicu prelaze i na 18 prelaznih mjesta van zvaničnih graničnih prelaza, uz odgovarajuću propusnicu.

Na sjednici su učestvovali predstavnici ministarstava unutrašnjih poslova i sigurnosti dvije države, graničnih policija, carinskih i drugih nadležnih institucija, kao i predstavnik Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

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Sjednicom su rukovodili Aleksandar Vukčević, predsjednik crnogorskog dijela komisije, i Ermin Pešto, predsjedavajući bh. dijela komisije.