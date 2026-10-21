Logo

Tužilaštvo BiH: Provjerava se ispisivanje grafita na srpskoj trobojci

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
21.10.2026 16:17

Komentari:

0
Тужилаштво БиХ
Foto: ATV

Slučaj ispisivanja grafita na muralu srpske trobojke u Istočnom Novom Sarajevu prijavljen je dežurnom tužiocu Tužilaštva BiH i predmet će biti raspoređen u pripadajući odsjek, gdje će tužilac provjeriti navode, rečeno je Srni u ovoj pravosudnoj instituciji.

Iz Tužilaštva su naveli da će, nakon provjere navoda javnost biti naknadno obaviještena.

Осумњичени за исписивање графита "Геноцидаши"

Hronika

Osumnjičeni za skrnavljenje trobojke doveden na lice mjesta

Zbog ispisivanja grafita "genocidaši" na muralu srpske trobojke juče na zgradi u Istočnom Novom Sarajevu uhapšen je Sarajlija čiji su inicijali N.K. saopšteno je danas iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

(SRNA)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Tužilaštvo BiH

Grafit

Istočno Sarajevo

trobojka

hapšenje

zastava

Zastava Republike Srpske

Komentari (0)

Više iz rubrike

Нермин Никшић и Рамо Исак саслушани у Тужилаштву

BiH

Nermin Nikšić i Ramo Isak saslušani u Tužilaštvu

4 h

1
Влада ФБиХ није разријешила Војина Мијатовића

BiH

Vlada FBiH nije razriješila Vojina Mijatovića

9 h

0
Војин Мијатовић

BiH

Vojin Mijatović razriješen dužnosti: Poznato ko preuzima rukovođenje ministarstvom

21 h

3
Гласање Избори 2026изборне технологије

BiH

Poznato gd‌je će građani Srbije glasati u BiH

22 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

47

Vučić zahvalio Dodiku: U nedjelju pobjeđujemo i za Srpsku

18

40

Veliki predizborni skup "Ujedinjena Srbija"; Dodik: Dijelimo ideju jedne države

18

35

Težak udes na obilaznici oko Bijeljine: Saobraćaj obustavljen

18

25

Marinović: Spremno očekujemo sutrašnju utakmicu

18

20

Objavljena posljednja knjiga Vedrane Rudan: ''Prodavaće se dobro kad umrem''

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima