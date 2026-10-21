Tužilaštvo BiH: Provjerava se ispisivanje grafita na srpskoj trobojci

Slučaj ispisivanja grafita na muralu srpske trobojke u Istočnom Novom Sarajevu prijavljen je dežurnom tužiocu Tužilaštva BiH i predmet će biti raspoređen u pripadajući odsjek, gdje će tužilac provjeriti navode, rečeno je Srni u ovoj pravosudnoj instituciji.

Iz Tužilaštva su naveli da će, nakon provjere navoda javnost biti naknadno obaviještena.

Hronika Osumnjičeni za skrnavljenje trobojke doveden na lice mjesta

Zbog ispisivanja grafita "genocidaši" na muralu srpske trobojke juče na zgradi u Istočnom Novom Sarajevu uhapšen je Sarajlija čiji su inicijali N.K. saopšteno je danas iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

(SRNA)