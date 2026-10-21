Осумњичени за скрнављење тробојке доведен на лице мјеста

Аутор:АТВ редакција
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Осумњичени за скрнављење мурала са заставом Републике Српске у Источном Сарајеву, на којем је исписан увредљиви графит „геноцидаши“, доведен је данас на мјесто догађаја ради спровођења истражних радњи.
Према незваничним информацијама АТВ-а, рије је о Недиму Карчићу из Сарајева којег су ухапсили припадници МУП-а Кантона Сарајево.
”Радећи на расвјетљавању тог кривичног дјела полицијски службеници су дошли до сазнања да се у везу са извршењем може довести Н.К. из Сарајева. Предузимањем оперативно – тактичких мјера и радњи на лоцирању и проналаску лица, те оствареном међуполицијском сарадњом са припадницима МУП-а Кантона Сарајево осумњичени је пронађен и лишен слободе”, саопштила је ПУ Источно Сарајево.
Додају да ће након документовања предмета против Н.К. бити достављен извјештај ОЈТ Источно Сарајево о почињеном кривичном дјелу.
Подсјећамо, полицији је јуче ујутро пријављено да је непозната особа оштетила мурал у облику заставе Републике Српске на стамбеној згради у Спасовданској улици, на којој је исписала увредљиву поруку ”геноцидаши”.
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