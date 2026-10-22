Dvoje poginulo u udaru na aerodrom u Damamu

Autor:ATV redakcija
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Dvije osobe su poginule, a osam je povrijeđeno u napadu na Međunarodni aerodrom "Kralj Fahd" u gradu Damam na istoku Saudijske Arabije, saopšteno je iz Generalne uprave civilnog vazduhoplovstva.
Poginuli su državljanin Saudijske Arabije i državljanin Indije, a povrede se kreću od lakših do teških, navodi se u saopštenju.
Procjena štete je u toku.
Vlasti su saopštile da su aerodromi u Saudijskoj Arabiji ponovo počeli sa radom i da je vazdušni saobraćaj normalizovan.
Aerodrome u saudijskoj kraljevini ranije su gađali jemenski Huti pobunjenici, koji imaju podršku Irana, prenosi Srna.
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