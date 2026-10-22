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Dvoje poginulo u udaru na aerodrom u Damamu

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22.10.2026 09:29

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Двије особе су погинуле, а осам је повријеђено у нападу на Међународни аеродром "Краљ Фахд" у граду Дамам на истоку Саудијске Арабије, саопштено је из Генералне управе цивилног ваздухопловства.
Foto: X/printscreen

Dvije osobe su poginule, a osam je povrijeđeno u napadu na Međunarodni aerodrom "Kralj Fahd" u gradu Damam na istoku Saudijske Arabije, saopšteno je iz Generalne uprave civilnog vazduhoplovstva.

Poginuli su državljanin Saudijske Arabije i državljanin Indije, a povrede se kreću od lakših do teških, navodi se u saopštenju.

Procjena štete je u toku.

Vlasti su saopštile da su aerodromi u Saudijskoj Arabiji ponovo počeli sa radom i da je vazdušni saobraćaj normalizovan.

Aerodrome u saudijskoj kraljevini ranije su gađali jemenski Huti pobunjenici, koji imaju podršku Irana, prenosi Srna.

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Tagovi :

Saudijska Arabija

Napad

poginuli

Aerodrom

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