Meksiko: Hiljade zdravstvenih radnika zatražili povećanje plata

Autor:ATV redakcija
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Hiljade zdravstvenih radnika Meksičkog instituta za socijalno osiguranje izašlo je na ulice glavnog grada, zahtijevajući povećanje plata za 10 odsto i odbacujući ponudu rukovodstva od osam procenata.
Gradske vlasti Meksiko Sitija saopštile su da je u demonstracijama učestvovalo oko 7.000 ljudi.
Medicinsko osoblje i drugi uniformisani radnici izašli su na ulice sa nacionalnim zastavama.
Zaposleni u javnom zdravstvu zahtijevaju da se medicinskim ustanovama obezbijede lijekovi i drugi materijali, a traže i smjenu sindikalnog lidera, koji je poslanik vladajuće stranke Morena.
Radnici su prošle sedmice glasanjem odbacili početni sporazum o platama, nakon čega je odbijen i novi prijedlog rukovodstva.
Policija je postavila kordone na glavnom trgu Meksiko Sitija, pa su demonstranti promijenili rutu i organizovali protest na neodređeno vrijeme na aveniji Reforma.
Jedan od zahtjeva je povećanje državnih izdataka za zdravstvenu zaštitu sa 2,5 odsto na sedam odsto bruto domaćeg proizvoda, prenosi Srna.
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