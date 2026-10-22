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Meksiko: Hiljade zdravstvenih radnika zatražili povećanje plata

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22.10.2026 08:50

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Здравствени радници Института за социјално осигурање марширају у знак протеста и захтијевају боље услове рада у Мексико Ситију, у сриједу, 21. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Eduardo Verdugo

Hiljade zdravstvenih radnika Meksičkog instituta za socijalno osiguranje izašlo je na ulice glavnog grada, zahtijevajući povećanje plata za 10 odsto i odbacujući ponudu rukovodstva od osam procenata.

Gradske vlasti Meksiko Sitija saopštile su da je u demonstracijama učestvovalo oko 7.000 ljudi.

Medicinsko osoblje i drugi uniformisani radnici izašli su na ulice sa nacionalnim zastavama.

Zaposleni u javnom zdravstvu zahtijevaju da se medicinskim ustanovama obezbijede lijekovi i drugi materijali, a traže i smjenu sindikalnog lidera, koji je poslanik vladajuće stranke Morena.

Radnici su prošle sedmice glasanjem odbacili početni sporazum o platama, nakon čega je odbijen i novi prijedlog rukovodstva.

Policija je postavila kordone na glavnom trgu Meksiko Sitija, pa su demonstranti promijenili rutu i organizovali protest na neodređeno vrijeme na aveniji Reforma.

Jedan od zahtjeva je povećanje državnih izdataka za zdravstvenu zaštitu sa 2,5 odsto na sedam odsto bruto domaćeg proizvoda, prenosi Srna.

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Tagovi :

Meksiko

Protesti

zdravstveni radnik

demonstracije

veće plate

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