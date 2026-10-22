Više od 600 dronova ispaljeno na Moskvu, većina oborena

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin izjavio je da je 630 dronova krenulo od sinoć prema Moskovskoj oblasti, od kojih je većina uništena na udaljenim prilazima.

"Između 20.30 časova po moskovskom vremenu 21. oktobra i 4.00 časa 22. oktobra, 630 dronova uputilo se ka Moskovskoj oblasti. Većinu su uništile snage protivvazdušne odbrane na udaljenim prilazima, dok su 163 drona neutralisana u blizini Moskve", objavio je Sobjanjin na društvenim mrežama.

Guverner Dmitrij Miljajev izjavio je da je sedamdeset ukrajinskih dronova oboreno iznad ruske Tulske oblasti i da nije bilo žrtava.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske oružane snage tokom noći napale preduzeća ukrajinskog kompleksa namjenske industrije i objekte transportne infrastrukture u Kijevu, kao i lučku infrastrukturu u Odeskoj oblasti.

U saopštenju se precizira da su meta bila preduzeća koja se bave proizvodnjom i skladištenjem krstarećih raketa i bespilotnih letjelica dugog i srednjeg dometa, objekti transportne infrastrukture u Kijevu, objekti lučke infrastrukture u Odeskoj oblasti, kao i ratni brodovi koji se koriste u interesu oružanih snaga Ukrajine, prenosi Srna.