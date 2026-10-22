Logo

Zakerbergu prijeti milijardski porez, „Meta“ povukla neočekivan potez

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
22.10.2026 08:41

Komentari:

0
Закербергу пријети милијардски порез, „Мета“ повукла неочекиван потез

Kompanija "Meta platforme" postigla je dogovor sa direktorom Markom Zakerbergom da ostane da živi u Kaliforniji nakon što je upozorio da razmatra napuštanje države ako glasači sljedećeg mjeseca usvoje prijedlog o uvođenju poreza na bogatstvo.

Prema sporazumu, Zakerberg će dobiti nove akcije bez prava glasa koje može da proda da bi potencijalno platio poreski račun od više milijardi dolara u slučaju da poreski prijedlog bude usvojen.

U zamjenu, on će u narednih osam godina biti stanovnik Kalifornije ili će živjeti gdje god "Meta" bude imala svoje sjedište, navodi kompanija.

Zakerberg, šesti najbogatiji čovjek na svijetu prema "Forbsu", sa imovinom od oko 240 milijardi dolara, rekao je "Meti" da razmatra preseljenje izvan Kalifornije jer bi "kalifornijski porez na bogatstvo" mogao da ga izloži ogromnoj poreskoj obavezi i potencijalno ga primora da proda glasačke akcije da bi platio porez.

Građani Kalifornije odlučiće glasanjem o Prijedlogu 40, kojim je predviđeno uvođenje jednokratnog poreza od pet odsto milijarderima u ovoj američkoj državi.

Politički analitičari smatraju da je daleko od izvjesnog da će prijedlog biti usvojen. U Kaliforniji živi čak 250 milijardera, čije bogatstvo zajedno vrijedi preko dva biliona dolara, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Mark Zakerberg

Meta

Fejsbuk

Forbsova lista

prijetnja

kalifornija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Бивша јужнокорејска манекенка Ханг Миоку остала је трајно унакажена након што је, због зависности од естетских захвата, почела да убризгава силикон, а потом и кухињско уље у лице.

Društvo

Bila je anđeoski lijepa, a onda je sebi ubrizgavala ulje u lice i ostala trajno unakažena

1 h

0
Беба

Društvo

Bejbi bum u Srpskoj!

2 h

0
Двије туристкиње с коферима прошле су између демонстраната на улицама Париза. Погледајте призор који показује да одмор не иде увијек по плану.

Društvo

Turistkinje postale hit na mrežama: Kad kreneš u Pariz, a završiš na demonstracijama

2 h

0
Карта хороскопа на којој су приказани сви знакови.

Društvo

Horoskop za četvrtak, 22. oktobar 2026. godine

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

Državljanina BiH zatekli ispod automobila: Policija pronašla više od 17 kilograma droge

09

44

Zorana Mićanović poslala važnu poruku „Postali smo toliko sebični...“

09

35

Šipovljanin prevozio drva bez potrebne dokumentacije

09

32

Graorac: Formirati republičku kancelariju za traženje nestalih Srba

09

29

Dvoje poginulo u udaru na aerodrom u Damamu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima