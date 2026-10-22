Zakerbergu prijeti milijardski porez, „Meta“ povukla neočekivan potez

Kompanija "Meta platforme" postigla je dogovor sa direktorom Markom Zakerbergom da ostane da živi u Kaliforniji nakon što je upozorio da razmatra napuštanje države ako glasači sljedećeg mjeseca usvoje prijedlog o uvođenju poreza na bogatstvo.

Prema sporazumu, Zakerberg će dobiti nove akcije bez prava glasa koje može da proda da bi potencijalno platio poreski račun od više milijardi dolara u slučaju da poreski prijedlog bude usvojen.

U zamjenu, on će u narednih osam godina biti stanovnik Kalifornije ili će živjeti gdje god "Meta" bude imala svoje sjedište, navodi kompanija.

Zakerberg, šesti najbogatiji čovjek na svijetu prema "Forbsu", sa imovinom od oko 240 milijardi dolara, rekao je "Meti" da razmatra preseljenje izvan Kalifornije jer bi "kalifornijski porez na bogatstvo" mogao da ga izloži ogromnoj poreskoj obavezi i potencijalno ga primora da proda glasačke akcije da bi platio porez.

Građani Kalifornije odlučiće glasanjem o Prijedlogu 40, kojim je predviđeno uvođenje jednokratnog poreza od pet odsto milijarderima u ovoj američkoj državi.

Politički analitičari smatraju da je daleko od izvjesnog da će prijedlog biti usvojen. U Kaliforniji živi čak 250 milijardera, čije bogatstvo zajedno vrijedi preko dva biliona dolara, prenosi Srna.