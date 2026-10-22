Horoskop za četvrtak, 22. oktobar 2026. godine

Ovan

Danas ćete imati više energije nego inače, ali pazite da zbog žurbe ne napravite nepotrebne greške. Na poslu vas može sačekati razgovor koji će zahtijevati brzu reakciju. U ljubavi je važno da saslušate drugu stranu. Slobodni Ovnovi mogli bi upoznati zanimljivu osobu preko prijatelja.

Bik

Pred vama je dan u kojem će strpljenje biti vaš najveći saveznik. Ne žurite sa finansijskim odlukama i dobro razmislite prije nego što prihvatite novu obavezu. U ljubavi će vam prijati mir i pažnja voljene osobe. Slobodni Bikovi mogli bi dobiti poruku kojoj se nisu nadali.

Blizanci

Očekuje vas dinamičan dan ispunjen razgovorima, pozivima i novim informacijama. Neko bi mogao zatražiti vašu pomoć ili savjet. Na poslu se otvara mogućnost za dogovor koji će vam koristiti u narednom periodu. U ljubavi vas očekuje više spontanosti, a slobodni bi mogli započeti zanimljivo dopisivanje.

Rak

Danas ćete biti osjetljiviji na raspoloženje ljudi oko sebe, pa pokušajte da ne preuzimate tuđe brige na sebe. Na poslu završite najvažnije obaveze prije nego što se posvetite novim zadacima. U ljubavi je pravo vrijeme za iskren razgovor. Veče provedite u krugu ljudi uz koje se osjećate sigurno.

Lav

Vaše samopouzdanje moglo bi vam pomoći da riješite situaciju koja vas već neko vrijeme opterećuje. Na poslu se nemojte plašiti da iznesete svoje ideje, ali ostavite prostor i za tuđe prijedloge. U ljubavi vas očekuju lijepi trenuci ako pokažete više razumijevanja. Slobodni Lavovi mogli bi privući pažnju osobe koja im se dopada.

Djevica

Dan je povoljan za organizaciju, planiranje i rješavanje zaostalih obaveza. Ipak, nemojte trošiti previše energije na sitnice koje ne možete promijeniti. U ljubavi pokušajte da ne analizirate svaku izgovorenu riječ. Ponekad je najbolje da se opustite i prepustite trenutku.

Vaga

Danas ćete nastojati da održite ravnotežu između poslovnih obaveza i privatnog života. Moguć je razgovor koji će vam pomoći da bolje razumijete nečije namjere. Zauzete Vage trebalo bi da posvete više pažnje partneru, dok slobodne mogu dobiti znak pažnje od osobe koja im je već neko vrijeme zanimljiva.

Škorpija

Vaša intuicija danas bi mogla biti posebno izražena. Ako osjetite da nešto nije kako treba, nemojte donositi zaključke bez provjere činjenica. Na poslu se fokusirajte na ono što je zaista važno. U ljubavi su mogući ozbiljniji razgovori, ali i prilika da se odnos sa partnerom dodatno učvrsti.

Strijelac

Pred vama je dan koji donosi želju za promjenama i novim iskustvima. Dobro je vrijeme da napravite planove za naredni period, ali nemojte obećavati više nego što možete ispuniti. Na ljubavnom planu očekuje vas prijatno iznenađenje ili spontan poziv. Slobodni Strijelčevi mogli bi upoznati nekoga ko dijeli njihova interesovanja.

Jarac

Danas ćete biti usmjereni na obaveze i konkretne rezultate. Vaš trud mogao bi biti primijećen, ali nemojte očekivati da se sve riješi odmah. Finansijska situacija zahtijeva malo više opreza. U ljubavi pokušajte da pokažete osjećanja umjesto da sve zadržavate za sebe. Iskren razgovor mogao bi vam donijeti olakšanje.

Vodolija

Kreativne ideje i neočekivani susreti mogli bi obilježiti vaš dan. Nemojte odbacivati prijedlog samo zato što se razlikuje od vaših uobičajenih planova. Na poslu je važno da jasno iznesete svoje stavove. U ljubavi vas očekuje zanimljiva komunikacija, a slobodne Vodolije mogle bi otkriti da prema nekome osjećaju više nego što su mislile.

Ribe

Danas će vam biti potrebno više vremena za sebe i sopstvene misli. Pokušajte da ne dozvolite da vas tuđe raspoloženje izbaci iz ravnoteže. Na poslu se oslonite na iskustvo i izbjegavajte donošenje odluka pod pritiskom. U ljubavi su mogući nježni trenuci i razgovori koji vraćaju bliskost. Slobodne Ribe mogle bi se zainteresovati za osobu koju već poznaju.