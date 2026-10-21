Rezervišete hotel, a njega nema: EU istražuje Buking zbog prevara

Evropska komisija pokrenula je istragu protiv Buking.koma, najveće svjetske internetske platforme za rezervaciju smještaja, kako bi utvrdila da li krši evropski Akt o digitalnim uslugama (DSA) i preduzima li dovoljno mjera za zaštitu korisnika od lažnih oglasa i prevara.

„Evropljani bi trebalo da mogu da rezervišu godišnji odmor bez straha od prevare. Aktom o digitalnim uslugama utvrđuju se jasne odgovornosti platformi za uklanjanje tih rizika i moramo osigurati da vodeća platforma za rezervacije u Evropi ozbiljno shvati te odgovornosti“, izjavila je izvršna potpredsjednica Evropske komisije za tehnološki suverenitet, bezbjednost i demokratiju Hena Virkunen.

Portparol Komisije Tomas Regnije rekao je da Buking ne čini dovoljno kako bi spriječio internetske prevare i obmane te da je zbog toga pokrenuta istraga.

Broj prevara porastao za 500 odsto

Prema podacima Evropske komisije, čak 66 odsto internetskih rezervacija hotela ostvaruje se putem Bukinga. Istovremeno, na toj platformi je od 2022. do 2024. godine zabilježen porast broja prevara od 500 odsto, dok je ukupna šteta od prevara samo u 2024. godini dostigla 4,2 milijarde evra, navodi Komisija.

Istraga će se usredsrediti na tri oblasti: lažne oglase za smještaj, internetske prevare kojima se kradu lični podaci i transparentnost oglašavanja.

Prvi dio istrage odnosi se na lažne oglase za smještaj koji zapravo ne postoji.

„Rezervišete hotel, dođete na navedenu adresu, a hotela tamo nema“, objasnio je Regnije.

Drugi dio odnosi se na fišing, odnosno internetske prevare u kojima se napadači lažno predstavljaju kao pouzdane organizacije kako bi od korisnika došli do osjetljivih podataka, poput lozinki, PIN-ova ili brojeva kreditnih kartica.

Komisija izražava zabrinutost i zbog zaštite ličnih podataka korisnika Bukinga.

„Zabrinuti smo jer Buking ne pruža dovoljnu zaštitu podataka, uključujući imena, brojeve telefona i adrese elektronske pošte, kako poslovnih tako i privatnih korisnika“, rekao je Regnije.

Provjeravaće se i plaćeno oglašavanje smještaja

Treći dio istrage odnosi se na transparentnost oglasa na Bukingu. Komisija upozorava da korisnicima mora biti jasno da li se neki smještaj nalazi među prvim rezultatima pretrage zato što odgovara njihovim kriterijumima ili zato što je vlasnik platio bolju poziciju.

„Oglašavanje je i ako platite da vaš hotel bude bolje rangiran na platformi. Iako je takva praksa sama po sebi zakonita, Buking mora biti transparentan prema potrošačima“, rekao je Regnije.

Komisija će zato provjeriti mogu li korisnici za svaki oglas jednostavno saznati ko stoji iza njega, ko ga je platio, zašto im se prikazuje i kako mogu promijeniti postavke koje utiču na prikazivanje oglasa.

Prema Aktu o digitalnim uslugama, korisnici imaju pravo da znaju kada im se prikazuje oglas i u čije ime. Bez tih informacija ne mogu razlikovati rezultate koji odgovaraju njihovoj pretrazi od onih koji su istaknuti zbog plaćenog oglašavanja, upozorava Komisija.

Pokretanje službene istrage ne znači da je Buking prekršio pravila. Evropska komisija tek treba da utvrdi da li postoji povreda Akta o digitalnim uslugama i donese konačnu odluku.

(Indeks)