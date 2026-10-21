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Svim trudnicama pojednostavljen način ostvarivanja prava na NIPT

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21.10.2026 11:43

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Мирни портрет труднице на отвореном која њежно грли свој стомак, симболизујући љубав и ишчекивање.
Foto: pexels/David Escala de Almeida

Novim izmjenama Programa neinvazivnog prenatalnog testiranja iz krvi trudnice za 2026. godinu, koji je počeo da se primjenjuje, svim trudnicama je pojednostavljen način ostvarivanja prava na NIPT test, saopšteno je iz Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Preporuku za ovaj test može dati bilo koji doktor medicine specijalista ginekologije i akušerstva iz zdravstvene ustanove koja sa Fondom zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima zaključen ugovor za ovu djelatnost.

Fond je pojednostavio ovu proceduru kako bi trudnice brže i efikasnije ostvarivale ovo pravo.

Ginekolog iz bilo koje ugovorne zdravstvene ustanove može da preporuči ovaj test, za razliku od ranije, kada je NIPT mogao da preporuči isključivo ginekolog sa primarnog nivoa i kod kojeg je žena registrovana.

Osim preporuke, trudnice treba da potpišu svoj pristanak kod ginekologa za sprovođenje NIPT-a koji se prilaže prilikom predaje zahtjeva za refundaciju troškova, pojasnili su iz Fonda.

Programom i dalje ostaje da pravo na refundaciju troškova NIPT testiranja imaju trudnice starije od 35 godina, kao i mlađe trudnice koje imaju medicinske indikacije za NIPT.

Trudnice NIPT testiranje mogu obaviti u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi koja pruža ovu uslugu, a nakon toga se Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske obraćuju sa zahtjevom za refundaciju troškova, u roku od godinu dana od dana plaćanja testa.

Refundacija troškova NIPT testiranja sprovodi se na osnovu odluke Vlade Republike Srpske, a trudnice imaju pravo na refundaciju po cijeni koja je definisana cjenovnikom, maksimalno do 1.100 KM, napominje se u saopštenju Fonda.

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Tagovi :

NIPT

prenatalni testovi

trudnice

Fond zdravstvenog osiguranja

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