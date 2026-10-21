Koliko je vremena potrebno jednoj kapi kiše da iz oblaka stigne do zemlje?

Kada počne kiša, rijetko razmišljamo o tome koliko je vremena potrebno jednoj kapi da iz oblaka stigne do tla.

Iako nam se čini da kapi padaju gotovo trenutno, njihovo putovanje kroz atmosferu može trajati nekoliko minuta, pa i znatno duže, u zavisnosti od visine oblaka, veličine kapi i vremenskih uslova.

Kapi kiše obično je potrebno nekoliko minuta do nekoliko desetina minuta da stigne do zemlje.

Na primjer, ako se oblak nalazi na visini od oko 1.000 metara, kapi bi, u zavisnosti od svoje veličine i brzine padanja, moglo biti potrebno približno dva do pet minuta da stigne do tla.

Ako kiša pada iz oblaka koji se nalazi na visini od 3.000 do 5.000 metara, putovanje može trajati znatno duže. Ipak, ne postoji jedno pravilo koje važi za svaku kap, jer se uslovi u atmosferi stalno mijenjaju.

Zašto kapi kiše ne padaju istom brzinom?

Na brzinu padanja utiču veličina kapi, otpor vazduha i kretanje vazdušnih struja. Veće kapi obično padaju brže, dok se sitne kapljice duže zadržavaju u vazduhu.

Krupnije kišne kapi pri padanju mogu dostići brzinu od oko šest do devet metara u sekundi. To znači da bi, kada bi padale kroz miran vazduh sa visine od 1.000 metara tom brzinom, do zemlje stigle za približno dva do tri minuta. U stvarnim uslovima vrijeme može biti drugačije zbog vjetra i vertikalnog kretanja vazduha.

Može li kap kiše nestati prije nego što stigne do zemlje?

Može. Ako kapljice padaju kroz sloj toplog i suvog vazduha, dio vode može ispariti prije nego što stigne do tla. Ova pojava naziva se virga, a može se vidjeti kao traka padavina koja se spušta iz oblaka, ali ne dopire do površine zemlje.

Zato kiša koju vidimo nije nužno počela da pada tek onog trenutka kada smo osjetili prve kapi. One su mogle krenuti iz oblaka mnogo ranije, dok su vjetar i vazdušne struje uticali na njihov put.

Sljedeći put kada počne kiša, sjetite se da svaka kap ima svoj put kroz atmosferu. Za neke on traje svega nekoliko minuta, dok druge moraju da prođu kroz mnogo složenije uslove prije nego što stignu do zemlje.