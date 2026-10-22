Bejbi bum u Srpskoj!

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, od kojih 16 djevojčica i 14 dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Najviše beba rođeno je u Banjaluci - 13, zatim u Istočnom Sarajevu šest, Gradišci četiri, Doboju tri, Trebinju dvije, Bijeljini, Nevesinju po jedna beba.
U Banjaluci je rođeno pet djevojčica i osam dječaka, Istočnom Sarajevu pet djevojčica i dječak, Gradišci po dvije djevojčice i dječaka, Doboju djevojčica i dva dječaka, Bijeljini djevojčica, Nevesinju dječak.
U porodilištima u Zvorniku, Prijedoru, Foči u protekla 24 časa nije bilo porođaja.
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