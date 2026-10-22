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Turistkinje postale hit na mrežama: Kad kreneš u Pariz, a završiš na demonstracijama

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22.10.2026 07:33

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Двије туристкиње с коферима прошле су између демонстраната на улицама Париза. Погледајте призор који показује да одмор не иде увијек по плану.
Foto: X/printscreen

Pariz, grad ljubavi, romantike i svjetski poznatih znamenitosti, za dvije turistkinje priredio je malo drugačiju dobrodošlicu od one kojoj su se vjerovatno nadale.

Umjesto da bezbrižno šetaju ulicama francuske prestonice i uživaju u njenim ljepotama, djevojke su se s koferima našle usred demonstracija, prolazeći između okupljenih demonstranata kao da su samo na putu do sljedećeg hotela.

Snimak njihovog prolaska brzo je postao ilustracija situacije u kojoj se turista zapita da li je rezervisao odmor ili kartu za prvi red na društvenim dešavanjima.

Dok demonstranti imaju svoje razloge za okupljanje, turistkinje očigledno imaju svoj cilj, a to je da stignu tamo gdje su krenule, bez obzira na to šta se dešava oko njih.

Možda su zamišljale fotografisanje ispred Ajfelovog tornja, kafu u nekom šarmantnom pariskom kafiću i šetnju uz Senu. Umjesto toga, dobile su i prizor koji sigurno nisu imale u turističkom vodiču.

Jedno je sigurno. Ko je ovih dana krenuo u Pariz očekujući isključivo romantiku i razgledanje, mogao bi da se vrati sa mnogo zanimljivijom pričom nego što je planirao. Jer, izgleda da u Parizu ponekad nije dovoljno rezervisati hotel i spakovati kofer, valja provjeriti i šta se dešava na ulicama.

Turistkinje su tako, barem sudeći po snimku, završile u pogrešno vrijeme na pravom mjestu, a ako im je cilj bio da dožive Pariz iz jednog sasvim neočekivanog ugla.

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Tagovi :

Pariz

demonstracije

putovanje

video snimak

koferi

turisti

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