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Krvavi napad na aerodrom u Saudijskoj Arabiji: Jedna osoba ubijena, osam povrijeđenih

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22.10.2026 07:49

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У Јемену је због ескалације сукоба са Хутима од почетка августа расељено више од 130.000 људи, док су напади погодили и два аеродрома у Саудијској Арабији.
Foto: Tanjug/AP Photo

Jedna osoba je poginula, a osam ih je povrijeđeno u napadu na Međunarodni aerodrom Kralj Fahd u Damamu, na istoku Saudijske Arabije, saopštila je Generalna uprava za civilno vazduhoplovstvo (GACA).

Kako prenosi Al Džazira, pozivajući se na saopštenje GACA, svi povrijeđeni prevezeni su u bolnice. Zadobili su povrede različitog stepena, od lakših do kritičnih.

Istog dana poginule su još dvije osobe nakon što je saudijska protivvazdušna odbrana presrela dron koji je pokušao da pogodi postrojenje na naftnom polju Šejba, kompanije Saudi Aramko, saopštilo je saudijsko Ministarstvo energetike.

Na aerodromu je pričinjena i materijalna šteta, a njene razmjere još se utvrđuju.

Riječ je o najnovijem u nizu napada na saudijske aerodrome, u vrijeme kada se dodatno zaoštrava sukob između jemenskih Huta i međunarodno priznate jemenske vlade, koju podržava Saudijska Arabija.

U ranijem napadu projektilom na aerodrom Kralj Halid u Rijadu, 11. oktobra poginula je jedna osoba, dok je 11 ljudi povrijeđeno. Dan ranije, u napadu na isti aerodrom, život je izgubilo 12 osoba, a više od 300 ih je povrijeđeno..

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Tagovi :

Saudijska Arabija

Huti

napad

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