Stevanović: U godini dana imali smo tri vježbe u kojima su učestvovali svi subjekti zaštite i spasavanja

U proteklih godinu dana mi smo imali tri vježbe gdje su učestvovali svi subjekti zaštite i spasavanja na području grada Doboja, rekao je Jugoslav Stevanović, načelnik Odjeljenja za civilnu zaštitu grada Doboj.

"Grad Doboj na čelu sa gradonačelnikom grada opredjeljeni su da se uvijek ulaže sistem zaštite i spašavanja, u preventivne mjere da ne bi došlo do nekih katastrofa, a tako i ulaganje u opremu u slučaju da dođe do nekog vida katastrofe sa de može adekvatno pristupiti odnosno djelovati", kaže Stevanović.

Prema njegovim riječima samo u toku ove godine najviše se ulagalo u protiv požarnu zaštitu i opremanje vatrogasno spasilačke jedinice.

"Nabavljeno je jedno vozilo za vatrogasnu jedinicu, nabavljena je kompletna lična oprema za sve vatrogasce i izvršena je kompletna reparacija jednog tehničkog vozila koje služi za spasavanje unesrećenih u saobraćajnim nezgodama", navodi Stevanović.

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Kako kaže, dosta je uloženo i u opremanje spasilačkog tima Doboj, nabavljen je jedan motorni čamac zajedno sa pratećom opremom kao i kompletna oprema za spasioce. Nabavljena su dinamička i statička užad za jedinicu za spasavanje na vodi.

"U narednom periodu dodatno će se ulagati u ostalu opremu po prioritetima, zaista dosta je urađeno. Pored nabavke opreme mora se kontinuirano raditi i na obučavanju ljudstva. U proteklih godinu dana mi smo imali tri vježbe gdje su učestvovali svi subjekti zaštite i spasavanja na području grada Doboja.