Raspisan konkurs za dodjelu 120 stipendija

Stipendije iznose 150 KM i isplaćivaće se deset mjeseci u kalendarskoj 2026/27. godini.

Na konkurs, koji je otvoren do 3. novembra, mogu se prijaviti studenti druge i viših godina studija sa prosjekom ocjena 7,50 i više, saopšteno je iz Opštinske uprave.

Opština će dodijeliti stipendije svim studentima koji imaju prosjek ocjena devet i više, ako ispunjavaju ostale uslove konkursa.

Dvije stipendije biće dodijeljene po preporuci Udruženja "Naša budućnost" studentima iz porodica sa četvoro i više djece, a iz sredstava planiranih budžetom za ovu kategoriju.

Opština će dodijeliti 15 stipendija studentima iz reda porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije i ostalih invalida sa procentom tjelesnog oštećenja iznad 60 odsto, druge i viših godina studija, traženih fakulteta, uz uslov da imaju prosjek ocjena sedam i više i da su redovno prvi put upisali drugu i više godine studija.

Stipendije će biti dodijeljene i studentima prve godine studija pod uslovom da su proglašeni učenikom generacije u srednjoj školi i da imaju stalno mjesto prebivališta na području Istočnog Novog Sarajeva.

Pravo da se prijave na konkurs imaju studenti koji imaju državljanstvo Republike Srpske i BiH, studenti druge i viših godina prvog ciklusa studija koji studiraju na fakultetima u Srpskoj i BiH, Srbiji i EU, a koji imaju stalno mjesto prebivališta na području opštine najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

Više informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu dostupno je na zvaničnoj stranici opštine Istočno Novo Sarajevo, gdje se može preuzeti i prijavni obrazac, prenosi Srna.