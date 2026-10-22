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Raspisan konkurs za dodjelu 120 stipendija

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22.10.2026 09:01

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општина Источно Ново Сарајево
Foto: YouTube/printscreen

Opština Istočno Novo Sarajevo raspisala je konkurs za dodjelu 120 stipendija redovnim studentima državnih visokoškolskih ustanova.

Stipendije iznose 150 KM i isplaćivaće se deset mjeseci u kalendarskoj 2026/27. godini.

Na konkurs, koji je otvoren do 3. novembra, mogu se prijaviti studenti druge i viših godina studija sa prosjekom ocjena 7,50 i više, saopšteno je iz Opštinske uprave.

Opština će dodijeliti stipendije svim studentima koji imaju prosjek ocjena devet i više, ako ispunjavaju ostale uslove konkursa.

Dvije stipendije biće dodijeljene po preporuci Udruženja "Naša budućnost" studentima iz porodica sa četvoro i više djece, a iz sredstava planiranih budžetom za ovu kategoriju.

Opština će dodijeliti 15 stipendija studentima iz reda porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida od prve do četvrte kategorije i ostalih invalida sa procentom tjelesnog oštećenja iznad 60 odsto, druge i viših godina studija, traženih fakulteta, uz uslov da imaju prosjek ocjena sedam i više i da su redovno prvi put upisali drugu i više godine studija.

Stipendije će biti dodijeljene i studentima prve godine studija pod uslovom da su proglašeni učenikom generacije u srednjoj školi i da imaju stalno mjesto prebivališta na području Istočnog Novog Sarajeva.

Pravo da se prijave na konkurs imaju studenti koji imaju državljanstvo Republike Srpske i BiH, studenti druge i viših godina prvog ciklusa studija koji studiraju na fakultetima u Srpskoj i BiH, Srbiji i EU, a koji imaju stalno mjesto prebivališta na području opštine najmanje šest mjeseci prije podnošenja zahtjeva.

Više informacija o potrebnoj dokumentaciji za prijavu dostupno je na zvaničnoj stranici opštine Istočno Novo Sarajevo, gdje se može preuzeti i prijavni obrazac, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

Istočno Novo Sarajevo

Stipendije

studenti

konkurs

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