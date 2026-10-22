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Bila je anđeoski lijepa, a onda je sebi ubrizgavala ulje u lice i ostala trajno unakažena

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22.10.2026 08:35

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Бивша јужнокорејска манекенка Ханг Миоку остала је трајно унакажена након што је, због зависности од естетских захвата, почела да убризгава силикон, а потом и кухињско уље у лице.
Foto: X/printscreen

Ono što je počelo kao potraga za savršenim tenom i mladošću pretvorilo se u jednu od najstrašnijih medicinskih tragedija.

Bivša južnokorejska manekenka Hang Mioku ostala je trajno unakažena nakon što je, usljed teške zavisnosti od estetskih zahvata, počela sama sebi da ubrizgava obično kuhinjsko ulje u kožu lica.

Manekenka Hang Mioku imala je svega 28 godina kada se podvrgla prvoj estetskoj proceduri. Želja da poboljša svoju ljepotu i postigne što glađu kožu ubrzo je prerasla u opasnu zavisnost od plastičnih operacija.

Karijeru je nastavila u Japanu, gdje je nastavila sa neprekidnim estetskim zahvatima. Međutim, svaka nova procedura ostavljala je njeno lice sve više otečenim i znatno uvećanim.

Situacija je postala toliko alarmantna da su ljekari na kraju kategorički odbili da je dalje operišu, a jedan od njih sugerisao je da Hang pati od psihološkog poremećaja.

Iako je nakratko dobila stručnu pomoć u borbi protiv zavisnosti, ubrzo se vratila starim navikama. Kada više nije mogla legalno da dođe do estetskih hirurga, sama je nabavljala bočice silikona i ubrizgavala ih u lice.

Kada joj je nestalo silikona, posegnula je za šokantnom alternativom – počela je direktno u kožu da ubrizgava obično kuhinjsko ulje.

Šta se dešava u organizmu kada se ubrizga kuhinjsko ulje?

Ubrizgavanje kuhinjskog ulja u tijelo izuzetno je opasno i izaziva teške, dugotrajne zdravstvene posljedice.

Prema naučnoj studiji objavljenoj u časopisu „Brazilian Journal of Plastic Surgery“, ubrizgavanje ulja u estetske svrhe dovodi do teških komplikacija kao što su hronične upale, apscesi i tvrdi edem, odnosno prekomjerno nakupljanje tečnosti u tkivima. Pored toga, ulje ispod kože formira tvrde kvrge i mase poznate kao oleomi, izazivajući trajna oštećenja.

Druga studija, objavljena u časopisu „Acta Biomedica“, potvrdila je da oštećenja tkiva izazvana uljem dovode do pojave čireva, apscesa i fistula – opasnih kanala koji spajaju tkiva i mogu prenositi krv i gnoj.

Mještani je zvali „stojeći ventilator“

Zbog neprekidnog ubrizgavanja kuhinjskog ulja, lice Hang Mioku oteklo je do neprepoznatljivosti. Nastao je jeziv kontrast između njenog ogromnog lica i sitnog tijela, zbog čega su joj mještani u rodnom gradu dali surov nadimak „stojeći ventilator“.

Njena potresna priča privukla je veliku pažnju kada je prikazana u televizijskim dokumentarcima na južnokorejskoj TV mreži SBS. Gledaoci i ljudi dobre volje tada su počeli da šalju novčane donacije kako bi joj omogućili odlazak na korektivne operacije.

Hirurzi iz lica izvadili stotine grama ulja

Zahvaljujući prikupljenim donacijama, Hang je podvrgnuta seriji složenih hirurških zahvata. Ljekari su tokom operacija uspjeli da iz njenog lica uklone stotine grama stvrdnutog ulja, čime su znatno smanjili veličinu njenog lica.

Međutim, uprkos naporima hirurga, oštećenja tkiva bila su prevelika, pa je bivša manekenka, uprkos svemu, ostala trajno unakažena, navodi ŽenaBlic.

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Hang Mioku

manekenka

Estetske korekcije

Ulje

model

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