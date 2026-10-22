Sjednica Vlade Republike Srpske, ovo je dnevni red

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić sazvao je za danas, u 09.00 časova, 32. sjednicu Vlade Republike Srpske.

Sjednica će biti održana sa sljedećim prijedlogom dnevnog reda:

1. Usvajanje: 1) Zapisnika sa 31. sjednice Vlade Republike Srpske održane 15. oktobra 2026. godine, 2) Zapisnika sa 23. telefonske sjednice Vlade Republike Srpske održane 16. oktobra 2026. godine

2. Razmatranje Informacije o realizaciji izgradnje autoputa shodno Ugovoru o koncesiji za autoput Banja Luka - Prijedor - Novi Grad (prva faza Banja Luka - Prijedor), sa Prilozima i Prijedlogom zaključka

3. Razmatranje Informacije o pristupanju dugu po osnovu neizmirenih obaveza iz četvrte emisije obveznica Olimpijskog centra „Jahorina“ a.d. Pale, sa Prijedlogom zaključka

4. Razmatranje Informacije o potrebi nabavke dronova i antidronova za Ministarstvo unutrašnjih poslova

5. Razmatranje Informacije o prioritetnom projektu “Izgradnja Sabornog hrama Hrista Spasitelja u gradu Istočno Sarajevo“, sa Prijedlogom zaključka

6. Razmatranje Informacije o namjeri uspostavljanja Registra povreda na radu i profesionalnih bolesti, sa Prijedlogom zaključka

7. Razmatranje Informacije o namjeri uspostavljanja saradnje radi planiranja procesa digitalizacije u oblasti zdravstva, sa Prijedlogom zaključka

8. Razmatranje Informacije o provođenju Druge faze Programa upravljanja požarima otvorenog prostora na području Zapadnog Balkana (LFMWB), sa Prijedlogom zaključka

9. Razmatranje Informacije o poslovnom prostoru u Banja Luci u ulici Gundulićeva broj 2, sa Prijedlogom zaključka

10. Razmatranje Prijedloga odluke o odobravanju isplate novčanih sredstava Akcijskom fondu Republike Srpske a.d. Banja Luka u cilju učestvovanja u VIII (osmoj) emisiji redovnih (običnih) akcija emitenta Mješoviti Holding „Elektroprivreda Republike Srpske“-Matično preduzeće a.d. Trebinje

11. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Statut JU Dom učenika Doboj

12. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama Statuta JU Srednjoškolski dom Banja Luka

13. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Zavodu za obrazovanje odraslih

14. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Centru za jednakost i ravnopravnost polova Republike Srpske

15. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu porodice, omladine i sporta , za period 1.1 - 31.10.2026. godine, u ukupnom iznosu od 673.784,60 KM

16. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite za period 1.1 - 31.10.2026. godine, u iznosu od 953.913,07 KM

17. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Ministarstvu trgovine i turizma za period 1.1 - 31.10.2026. godine u iznosu od 362.500,00 KM

18. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Okružnom javnom tužilaštvu Doboj za period 1.1.2026. do 31.10.2026. godine u iznosu od 55.000,00 KM

19. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava Republičkom javnom tužilaštvu za period 1. 1.2026. do 31.10.2026. godine u iznosu od 60.000,00 KM

20. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o regulisanju međusobnih odnosa u postupku eksproprijacije nekretnina za potrebe izgradnje Vjetroelektrane „Hrgud”

21. Razmatranje Prijedloga rješenja o utvrđivanju količina dizel goriva radi oslobađanja od plaćanja putarine koje koriste privredna društva iz Republike Srpske, u procesu proizvodnje, za period 1.1.2027. do 31.12.2027. godine

22. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Aneks Ugovora o koncesiji za izgradnju i korišćenje solarne fotonaponske elektrane „Sokolac 100 MW“ na području opštine Sokolac

23. Razmatranje Prijedloga rješenja o poništavanju Rješenja Ministarstva privrede i preduzetništva broj 18.04-3-17-82-4/23 od 22.07.2024. godine po pravu nadzora

24. Raznatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog preporuke za glasanje Investiciono-razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka predstavniku MH „ERS“ - MP a.d. Trebinje i predstavniku Fonda za restituciju Republike Srpske a.d. Banja Luka za 7. vanrednu sjednicu Skupštine akcionara Mješovitog Holdinga „ERS“ - MP a.d. Trebinje - ZP „RiTE Ugljevik“ a.d. Ugljevik

25. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog preporuke za glasanje Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka predstavniku Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske za 65. redovnu Skupštinu akcionara Preduzeća za usluge u vazdušnom saobraćaju „Aerodromi Republike Srpske“ a. d. Banja Luka

26. Razmatranje Prijedloga rješenja o davanju saglasnosti na Prijedlog preporuke za glasanje Investiciono - razvojne banke Republike Srpske a.d. Banja Luka predstavniku Akcijskog fonda Republike Srpske i Fonda za restituciju Republike Srpske za 41. redovnu sjednicu Skupštine akcionara „Željeznica Republike Srpske“ a.d. Doboj

27. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava između institucija pravosuđa za period 1.1.- 31.10.2026. godine u ukupnom iznosu od 488.200,00 KM

28. Razmatranje Prijedloga Rješenja o odobrenju realokacije sredstava između institucija pravosuđa za period 1.1.2026.- 31.10.2026. godine u ukupnom iznosu od 45.000,00 KM

29. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava Pravobranilaštvu Republike Srpske za period 1.1.2026.-31.10.2026. godine u ukupnom iznosu od 9.600,00 KM

30. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava u okviru Ministarstva prosvjete i kulture za period 1.1 – 30.9.2026. godine, u ukupnom iznosu od 20.000,00 KM

31. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobrenju realokacije sredstava Ministarstvu uprave i lokalne samouprave za period 1.1. do 31.10.2026. godine u iznosu od 30.000 KM

32. Razmatranje Prijedloga rješenja o odobravanju realokacije sredstava u okviru Ombudsmana za djecu Republike Srpske (fond 01), za period 1.1-31.10.2026. godine, u ukupnom iznosu od 174.000,00 KM

33. Razmatranje Prijedloga rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Odbora za utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca

34. Razmatranje Prijedloga mišljenja na Inicijativu broj U-102/26 za ocjenu ustavnosti člana 5. t. 4) i 7), člana 16. stav 2, člana 18. tačka 1) u vezi sa članom 5. tačka 4) i člana 22. stav 2. tačka 2) Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/17, 112/19, 49/21, 119/21, 56/22, 132/22, 112/23, 110/24 i 114/25)

35. Razmatranje Prijedloga mišljenja na Inicijativu broj U-85/26 za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 10a. stav 1. Zakona o doprinosima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 114/17, 112/19, 49/21, 119/21, 56/22, 132/22, 112/23, 110/24 i 114/25)

36. Razmatranje Prijedloga mišljenja na Inicijativu broj: U-102/26, za ocjenu ustavnosti člana 15. tačke 7. i 8. Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 93/22, 132/22 i 67/26) i po pitanju načina donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obaveznom zdravstvenom osiguranju -po hitnom postupku („Službeni glasanik Republike Srpske“, broj 67/26)

37. Razmatranje Prijedloga mišljenja na Inicijativu broj: U-25/26 za ocjenu ustavnosti članova 7., 8 i 20. Zakona o nasljeđivanju ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 1/09, 55/09, 91/16, 28/19, i 82/19) i člana 136. Zakona o vanparničnom postupku ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 36/09, 91/16, 16/23 i 27/24)

38. Razmatranje Prijedloga mišljenja na Inicijativu, broj: U-99/26 za ocjenu ustavnosti i zakonitosti člana 24. stav 5. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 53/12, 91/17, 66/18 i 15/21)

39. Razmatranje Prijedloga mišljenja na Inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 9. stav 1. tačka 2) podtačka 3. i člana 12. stav 1. tačka 3) podtačka 1. Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 11/19, 105/19, 49/21, 119/21, 68/22, 132/22, 112/23, 110/24, 28/25, 114/25, 27/26 i 67/26)

40. Razmatranje Prijedloga mišljenja na Inicijativu narodnih poslanika Andreje Gajić i Saše Grbića za donošenje Zakona o biciklizmu Republike Srpske

41. Razmatranje Informacije o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje Javnog preduzeća šumarstva Šume Republike Srpske a.d. Sokolac u iznosu od 40.200,000,00 KM, sa Prijedlogom zaključka

42. Razmatranje Prijedloga odluke o davanju saglasnosti na Plan utroška sredstava u okviru Ostale budžetske potrošnje za period 1.1-31.10.2026. godine, sa pozicije 415200 - Grantovi u zemlji, u iznosu od 5.000,00 KM

43. RAZMATRANjE MATERIJALA KOJE VLADA REPUBLIKE SRPSKE RAZMATRA U FUNKCIJI SKUPŠTINE AKCIONARA

44. KADROVSKA PITANjA

45. TEKUĆA PITANjA