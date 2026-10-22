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Šipovljanin prevozio drva bez potrebne dokumentacije

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22.10.2026 09:35

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Шиповљанин превозио дрва без потребне документације

Policija u Šipovu je u teretnom vozilu pronašla 24,19 metara kubnih drvnih sortimenata za koje ne vozač nije posjedovao potrebnu dokumentaciju.

Vozilom je upravljao muškarac iz Šipova čiji su inicijali M.B, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad.

Drvni sortimenti su izuzeti i predati u nadležnost Šumskog gazdinstva "Gorica" iz Šipova.

U toku je utvrđivanje prekršajne ili krivične odgovornosti.

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Mrkonjić Grad u protekla 24 časa evidentirano je pet saobraćajnih, saopšteno je iz PU Mrkonjić Grad.

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Tagovi :

drva

PU Mrkonjić Grad

Šipovo

Policija

Šuma

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