Šipovljanin prevozio drva bez potrebne dokumentacije

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Policija u Šipovu je u teretnom vozilu pronašla 24,19 metara kubnih drvnih sortimenata za koje ne vozač nije posjedovao potrebnu dokumentaciju.

Vozilom je upravljao muškarac iz Šipova čiji su inicijali M.B, saopšteno je iz Policijske uprave Mrkonjić Grad. Drvni sortimenti su izuzeti i predati u nadležnost Šumskog gazdinstva "Gorica" iz Šipova. U toku je utvrđivanje prekršajne ili krivične odgovornosti. Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Mrkonjić Grad u protekla 24 časa evidentirano je pet saobraćajnih, saopšteno je iz PU Mrkonjić Grad.

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