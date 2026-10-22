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Banci kao garanciju za kredit ponudio kamion koji je već prodao: Šteta skoro 50.000 KM

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22.10.2026 09:04

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Камион
Foto: ATV

Prijedorčanin D.K. osumnjičen je da je prevario banku prilikom podizanja kredita, tako što je kao sredstvo obezbjeđenja naveo kamion koji je prethodno već prodao drugoj firmi. Banka je na taj način oštećena za čak 48.790 KM.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Prijedor, osumnjičeni je kao vlasnik i odgovorno lice jednog preduzeća iz Prijedora, prilikom zaključivanja ugovora o kreditu, prećutao da teretno vozilo koje je navedeno kao sredstvo obezbjeđenja kreditne obaveze više nije u vlasništvu tog preduzeća.

Zbog toga banka u izvršnom postupku nije mogla da naplati svoje potraživanje od 48.790 KM iz vrijednosti navedenog vozila.

Na taj način je, kako se sumnja, pribavio protivpravnu imovinsku korist preduzeću koje je zastupao, dok je banka ostala oštećena za navedeni iznos.

Policijska uprava Prijedor podnijela je danas, 22. oktobra, Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru izvještaj protiv D.K. zbog sumnje da je počinio tri krivična djela – „Obmana pri dobijanju kredita i drugih pogodnosti“, „Oštećenje tuđih prava“ i „Oštećenje povjerilaca“.

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Tagovi :

Prijedor

Kamion

banka

kredit

prevara

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