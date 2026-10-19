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Sara Tripić osvojila BH Tenis Masters

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19.10.2026 16:46

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Сара Трипић освојила БХ Тенис Мастерс
Foto: Instagram

Mlada teniserka iz Doboja Sara Tripić osvojila je BH Tenis Masters u konkurenciji do 14 godina, čime je na najbolji način završila sezonu na turnirima Teniskog saveza BiH.

Tripićeva, koja je aktuelna prvakinja BiH u konkurencijama do 14 i do 16 godina, do novog trofeja stigla je nakon pobjede nad Natalijom Sulaver u finalu rezultatom 6:4, 2:6, 6:4.

Na putu do titule domaća teniserka odigrala je tri meča, a u prva dva nije izgubila nijedan set.

U četvrtfinalu je bila ubjedljiva protiv Asje Smake, koju je savladala sa 6:1, 6:2, dok je u polufinalu Jovani Jevtić prepustila samo jedan gem, slavivši rezultatom 6:1, 6:0.

Najteži ispit imala je u finalu protiv Natalije Sulaver, koja je, baš kao i Tripićeva, do borbe za trofej stigla bez izgubljenog seta. Nakon što je Sara osvojila prvi set, Sulaver je uzvratila u drugom, ali je dobojska teniserka odlučujući set riješila u svoju korist i stigla do titule.

Сара Трипић

Tenis

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Treće mjesto u konkurenciji juniorki pripalo je Jovani Jevtić, koja je savladala Enu Tabak sa 6:4, 6:4. Peta je bila Tina Spahić, dok je sedmo mjesto zauzela Soraja Hrkaš.

U muškoj konkurenciji titulu je osvojio Isa Pamuk, teniser kluba Meridijan, koji je u finalu bio bolji od Mateja Vukića iz banjalučke Mladosti rezultatom 6:1, 6:0.

Pamuk je tokom tri meča na turniru izgubio svega osam gemova, a treće mjesto pripalo je Viktoru Džigumoviću iz Doboja, koji je savladao Voka Gračanina sa 6:7, 6:2, 6:4.

Završni turnir sezone Teniskog saveza BiH odigran je 17. i 18. oktobra na zemljanim terenima Teniskog kluba Doboj, uz učešće osam juniora i osam juniorki.

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Sara Tripić

tenis

Doboj

turnir

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