Učenik sedmog razreda nožem ranio nastavnicu i drugog učenika

Trinaestogodišnji učenik nožem je ranio drugog učenika i nastavnicu u gradu Bistrici na sjeveru Rumunije, saopštila je danas policija.

Iz policije su naveli da im je jutros prijavljen napad učenika sedmog razreda osnovne škole.

Izvor iz pravosuđa je naveo da je dječak objavio svoje namjere na društvenoj mreži Tiktok neposredno prije napada.

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Protiv maloljetnika se vodi istraga za pokušaj teškog ubistva, ali se ne može suočiti sa sudskim procesom, prenosi Srna.

Škole u Evropi suočene su ove godine sa nizom napada, uključujući Poljsku, Francusku i Švedsku.