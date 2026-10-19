Lavrov: Moskva spremna da pomogne u rješavanju iranskog rata

Autor:ATV redakcija
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Moskva je spremna da pomogne u pronalaženju načina za rješavanje sukoba između SAD i Irana, kao i vraćanju nivoa bezbjednosti plovidbe u Ormuskom moreuzu na predratno stanje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.
"Pozdravili smo napore Teherana usmjerene na korištenje diplomatije radi uspostavljanja trajnog mira i stabilnosti u regionu", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem.
Šef ruske diplomatije istakao je da je važno vratiti se na stanje prije krize u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu, uključujući mjere za obnavljanje slobode plovidbe i garancije da se sukobi neće ponoviti.
"Cijenimo napore međunarodnih posrednika koji nastoje da pomognu u postizanju takvog pouzdanog sporazuma", naglasio je Lavrov.
On je pozvao i na nastavak pregovora o Jemenu, prenosi Srna.
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