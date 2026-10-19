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Lavrov: Moskva spremna da pomogne u rješavanju iranskog rata

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19.10.2026 17:06

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори током конференције за новинаре након разговора са саудијским министром спољних послова, принцом Фајсалом бин Фарханом ел Саудом, у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Maxim Shipenkov/Pool Photo via AP

Moskva je spremna da pomogne u pronalaženju načina za rješavanje sukoba između SAD i Irana, kao i vraćanju nivoa bezbjednosti plovidbe u Ormuskom moreuzu na predratno stanje, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Pozdravili smo napore Teherana usmjerene na korištenje diplomatije radi uspostavljanja trajnog mira i stabilnosti u regionu", rekao je Lavrov na konferenciji za novinare nakon sastanka sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem.

Šef ruske diplomatije istakao je da je važno vratiti se na stanje prije krize u Persijskom zalivu i Ormuskom moreuzu, uključujući mjere za obnavljanje slobode plovidbe i garancije da se sukobi neće ponoviti.

"Cijenimo napore međunarodnih posrednika koji nastoje da pomognu u postizanju takvog pouzdanog sporazuma", naglasio je Lavrov.

On je pozvao i na nastavak pregovora o Jemenu, prenosi Srna.

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