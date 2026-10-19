Policija u Francuskoj poziva rezerviste na dužnost usljed nestabilne situacije

Regionalna policija Pariza hitno poziva rezerviste na dužnost u subotu, 24. oktobra, usljed trenutne nestabilne situacije prouzrokovane nasiljem tokom protesta u Francuskoj, javio je francuski novinar Loran Valdigje.

Poziv je uslijedio nakon što je pokret "Žuti prsluci" pozvao Francuze da u što većem broju izađu na proteste 24. oktobra.

U međuvremenu, dvoje ljudi poginulo je usljed nasilja na protestima tokom prethodnog vikenda.

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Protesti u Francuskoj prerasli su u nerede u subotu, 17. oktobra, pri čemu je zapaljena jedna gradska kuća, pljačkane su prodavnice, a zgrade prekrivene grafitima dok su se grupe nasilnika sukobljavale sa policijom u mnogim gradovima.

Osim toga, došlo je do novih sukoba u Parizu i Marseju, gdje je policija za razbijanje demonstracija intervenisala da bi spriječila pokušaje pljačke preduzeća.

(Srna)