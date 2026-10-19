Logo

Sezonci u Crnoj Gori bi mogli imati platu čitavu godinu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
19.10.2026 14:32

Komentari:

0
Луштица у Црној Гори.
Foto: Ustupljena fotografija

Crna Gora priprema novi model zapošljavanja koji bi sezonskim radnicima omogućio primanja, radni staž i osiguranje tokom cijele godine, uključujući i mjesece u kojima nemaju posla. Uvođenjem statusa stalnog sezonskog radnika vlasti nastoje ublažiti nedostatak radne snage, koji je posebno izražen tokom turističke sezone.

Prema dostupnim podacima, crnogorskoj privredi tokom ljetne i zimske turističke sezone nedostaje između 20.000 i 25.000 radnika. Zbog toga se poslodavci u turizmu i drugim sezonskim djelatnostima sve više oslanjaju na radnu snagu iz inostranstva.

Prijedlog zakona o stalnom sezonskom zapošljavanju od februara se nalazi u skupštinskoj proceduri, a očekuje se da bi mogao biti usvojen prije naredne ljetne sezone.

море-Хрватска

Region

Gosti ovo nikad ne vide: Sedam godina radila ko sezonski radnik na Jadranu i sve priznala

Planirani model trebalo bi da omogući domaćim radnicima da zadrže radni odnos s poslodavcem i nakon završetka sezone, umjesto da svake godine ponovo traže posao. Na taj način imali bi veću finansijsku sigurnost, kontinuitet radnog staža i osiguranje tokom perioda u kojem ne rade.

Prema predloženom rješenju, poslodavci bi plaćali osiguranje, dok bi država tokom zimskih mjeseci obezbjeđivala naknadu od oko 108 evra za sezonske radnike koji ispunjavaju propisane uslove.

Model bi obuhvatio i određene kategorije nezaposlenih lica, studenata i penzionera koji obavljaju sezonske poslove.

Cilj je zadržati domaću radnu snagu i smanjiti potrebu za ponovnim angažovanjem velikog broja radnika iz inostranstva svake godine.

Poslodavci traže veće učešće države

Privrednici podržavaju ideju stalnog sezonskog zapošljavanja, ali upozoravaju da bi troškovi ovog modela mogli predstavljati dodatno finansijsko opterećenje za poslodavce.

Smatraju da bi država trebalo da preuzme veći dio finansijskih obaveza, kao i da je potrebno razmotriti visinu naknade koju bi radnici dobijali van sezone.

море-Хрватска

Region

Gosti ovo nikad ne vide: Sedam godina radila ko sezonski radnik na Jadranu i sve priznala

Dodatni izazov predstavlja odlazak domaćih radnika u inostranstvo, gdje često mogu ostvariti veće prihode i dobiti bolje uslove rada.

Poslodavci zato ističu da samo uvođenje novog statusa neće biti dovoljno ukoliko se istovremeno ne poboljšaju ukupni uslovi zapošljavanja.

Među prijedlozima su bolje povezivanje obrazovnog sistema s potrebama tržišta rada, aktiviranje domaćih radnika koji trenutno nisu zaposleni, kao i pojednostavljivanje procedura za angažovanje stranaca.

Hrvatska odustala od sličnog modela

Iskustvo Hrvatske pokazuje da ovakav sistem može pomoći u zadržavanju dijela domaćih radnika, ali i da ima određena ograničenja.

Hrvatska je model stalnog sezonskog zapošljavanja primjenjivala više od deset godina, nakon čega je od njega odustala.

Među razlozima za smanjenje njegovog značaja navode se sve veće oslanjanje na strane radnike i administrativna složenost sistema.

Crnogorske vlasti ipak ne odustaju od planiranog rješenja, ali je prije njegovog uvođenja potrebno dodatno razmotriti usklađenost s poreskim propisima i pravilima o doprinosima.

Gotovo 29.000 dozvola za strane radnike

Razmjere problema s nedostatkom radne snage pokazuju i podaci o zapošljavanju stranaca.

Vlada Crne Gore za ovu godinu utvrdila je kvotu od gotovo 29.000 dozvola za privremeni boravak i rad stranih državljana.

Uvođenje statusa stalnog sezonskog radnika trebalo bi da doprinese stvaranju stabilnijeg tržišta rada i omogući poslodavcima lakše planiranje poslovanja tokom cijele godine.

Ipak, konačan efekat zavisiće od uslova propisanih zakonom, troškova koje će snositi poslodavci i visine finansijske podrške koju će država obezbijediti radnicima van turističke sezone, piše Biz​nis.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Crna Gora

sezonski radnici

Plata

Komentari (0)

Više iz rubrike

Авион компаније Рајанер лети под ведрим плавим небом, приказујући авијацију и путовања.

Region

IT stručnjak (47) pokazivao polni organ tokom leta za Zagreb

4 h

0
Мушкарац разговара мобилним телефоном док сједи на мотоциклу испред билборда са портретима покојног врховног вође Ирана ајатолаха Алија Хамнеија, у средини, покојних лидера либанске групе Хезболах Хасана Насралаха, други с десне стране, и Хашема Сафиедина, лијево, покојног команданта снага Кудс Иранске револуционарне гарде, генерала Касема Сулејманија, другог с лијеве стране, и високог команданта Гарде, генерала Абаса Нилфорушана, који су погинули у израелским и америчким нападима. Билборд се налази на Тргу Исламске револуције у Техерану, у Ирану, у понедјељак, 12. октобра 2026. године.

Region

Lavrov stiže u Teheran, Tramp podržao Netanjahua na predstojećim izborima

10 h

0
Сплитска полиција тражи девет припадника Торциде, објавили њихове фотографије

Region

Splitska policija traži devet pripadnika Torcide, objavili njihove fotografije

1 d

1
Детаљан поглед на закључана врата затворске ћелије са креветом унутра.

Region

Muškarac (57) iz Hrvatske se na internetu pravio da ima 16 godina, detalji zločina su stravični

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

57

Istraživanje pokazalo koliko treba da traje veza da bi brak bio savršen

16

56

Hrvatski državljani izručeni Sloveniji: Zvjerski mučili i zadavili penzionera?

16

46

U teškoj nesreći povrijeđene dvije osobe: Saobraćaj se odvija naizmjenično

16

46

Sara Tripić osvojila BH Tenis Masters

16

43

Istorijski rez u Folksvagenu: Radnicima se sprema scenario iz košmara

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima