Stravične poplave u Španiji: Bujice nose automobile, ima mrtvih

Obilne kiše praćene poplavama odnijele su najmanje dva života na istoku Španije, saopštile su vlasti u ponedjeljak, pozivajući stanovnike Valensijske zajednice da ostanu kod kuće i izbjegavaju sva putovanja.

Na video-snimcima koje je objavila meteorološka služba Valensije vide se ulice pretvorene u bujice koje nose automobile u nekoliko gradova širom provincija Valensija i Alikante.

Increíble lo de Oliva y Gandia en la Comunidad Valenciana Vamos a ser los primeros refugiados climáticos de Europa y EEUU Habría que haber enviado otro Es-Alert #Valencia https://t.co/jEjk36NhEj — Spain Vs Israel 3 (@alverte_se) October 19, 2026

Helikopteri su spasavali ljude zarobljene na krovovima kuća, dok su vlasti izdale upozorenje za više od 800.000 stanovnika, piše Rojters.

"Ne smije se izlaziti na puteve, morate ostati kod kuće. Intenzivne i neprestane kiše izazivaju velike poplave", izjavio je u ponedjeljak ujutru Huan Karlos Valderama, načelnik civilne zaštite Valensijske zajednice.

Lokalne vlasti prijavile su jedan smrtni slučaj u Saguntu tokom noći između nedjelje i ponedjeljka. U sjevernijoj oblasti, Kataloniji, vatrogasci su potvrdili da je jedna žena poginula nakon što je pala u potok.

"Od sinoć je u pojedinim područjima palo više od 500 litara kiše po kvadratnom metru. Zato vas molimo da poštujete preporuke, jer je mnogo ljudi zarobljeno i čeka spasavanje", upozorio je Valderama.

Službe za vanredne situacije izašle su na teren u ranim jutarnjim satima kako bi evakuisale ljude čije su kuće poplavljene i koji su utočište potražili na krovovima svojih domova.

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"Spasilačke operacije su u toku u područjima kojima je teško pristupiti. Građani se pozivaju da izbjegavaju sva putovanja", napisao je španski premijer Pedro Sančez na društvenoj mreži Iks, opisujući situaciju u Valensijskoj zajednici kao "veoma tešku".

Klimatske promjene pogoršavaju ekstremne vremenske prilike

Prema mišljenju naučnika, klimatske promjene pogoršavaju ekstremne vremenske prilike koje tokom jeseni često pogađaju istočni dio Španije.

More tokom ljeta apsorbuje toplotu, što povećava isparavanje i doprinosi obilnijim padavinama.

Prema podacima španske meteorološke službe, septembar 2026. bio je najtopliji septembar zabilježen na Pirinejskom poluostrvu, dok je period od juna do avgusta takođe obilježilo najtoplije ljeto u istoriji mjerenja.

🚨 Spain, Xàbia/Jávea: DANA Adam is bringing torrential rain and flooding tonight. Roads are closed, flood alerts are out, a second ES-Alert told people to go upstairs, and schools are shut on Monday. https://t.co/UTndLVgKgS — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 18, 2026

Vlasti nastavljaju da apeluju na stanovnike ugroženih područja da ostanu na bezbjednom, izbjegavaju putovanja i prate uputstva spasilačkih službi.

(Jutarnji list)