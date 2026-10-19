U Keniji otkriven kult, više od 400 mrtvih: "U jednom grobu 12 dječjih tijela"

Pred kenijskim sudom počelo je izricanje presude u slučaju masovnog ubistva koji se vodi protiv propovjednika sudnjeg dana Pola Mekenzija. On i još 29 njegovih sljedbenika optuženi su za ubistvo 191 osobe, od kojih su gotovo svi bili djeca.

Prema optužnici, njegov kult je navodno primoravao djecu da gladuju do smrti kako bi „susrela Isusa“. Vlasti su u plitkim grobovima u šumi Šakahola, u blizini kenijske obale, pronašle više od 400 tijela. Mekenzi je tamo doveo svoje sljedbenike iz cijele zemlje, piše Bi-Bi-Si.

Optužbe za ubistvo i terorizam

Mekenzi i ostalih 29 optuženih izjasnili su se da nisu krivi i više puta ponovili da niko nije bio primoran da umre. Među optuženima je prvobitno bio i Mekenzijev bivši šef obezbjeđenja Enos Amania Ngala, ali se on nagodio sa tužilaštvom i postao svjedok.

Vođe kulta suočavaju se i sa nizom drugih optužbi, uključujući terorizam, radikalizaciju i uskraćivanje obrazovanja djeci. Ovo je, međutim, prva presuda koja će pastoru biti izrečena za najteža krivična djela ubistva.

Za iskopavanje plitkih grobova angažovano je 17 muškaraca iz obližnjeg grada. Nekima je dnevnica iznosila svega osam dolara.

„U svakom grobu koji smo pronašli bila su najmanje tri tijela“, rekao je za Bi-Bi-Si Džejms, jedan od grobara.

„Neki ostaci pripadali su djeci staroj tek nekoliko sedmica. Jednom smo u grobu pronašli 12 dječjih tijela u nizu. Bilo je strašno, tijela su bila naslagana jedno na drugo, poput odjeće.“

Grobari su ispričali da su neka djeca imala vezane ruke i noge, a tijela su im bila umotana u čaršave.

Život unutar kulta

Iako su mnogi Mekenzijevi sljedbenici bili iz drugih dijelova Kenije, neki od preminulih bili su poznati lokalnoj zajednici. Članovi kulta često su odlazili u obližnji grad Šakahola po zalihe i vodu iz rijeke Galane.

„Ponekad bismo ih motorima prevozili u šumu“, rekao je Salim Karisa, još jedan grobar. „Ali sve je bilo toliko isplanirano i tajnovito da niko nije mogao znati šta se unutra dešava.“

Stiven Mviti (48) ispričao je da je u kultu izgubio svih šestoro djece. Kada je otišao da se suoči sa Mekenzijem u njegovoj kući, vidio je „mnogo ćelavih žena i desetine djece“.

Mekenzi je zabranjivao šminkanje i frizure, pa je ženama naredio da obriju glave ili da im kosa bude neuredna. Mvitijeva bivša supruga jedna je od optuženih zajedno sa Mekenzijem.

„Da danas sretnem pastora Mekenzija, jedan od nas dvojice morao bi da umre“, izjavio je za Bi-Bi-Si.

„Svih šestoro moje djece umrlo je u šumi Šakahola“, rekao je Mviti, vidno potresen dok je držao fotografiju svoje porodice. „Pronašao sam i sahranio samo ostatke svog sina Samjuela.“

Mekenzijevo učenje

Mviti je pokazao na prašnjavi televizor i kablovski prijemnik u svom domu u primorskom gradu Malindiju.

„Ova mala stvar ovdje bila je početak sve moje nesreće“, rekao je.

Upravo preko televizora Mekenzijevo učenje stiglo je u njegov dom.

Pastor je 2003. godine osnovao organizaciju „Gud njuz internešenel ministris“ (Good News International Ministries). Crkva je postajala sve popularnija i privukla hiljade sljedbenika u svojim ograncima širom Kenije. Imala je i televizijsku stanicu Tajms TV (Times TV), koja je emitovala njegove propovijedi.

Njegove propovijedi o „posljednjim danima“ uključivale su teorije zavjere u kojima je obrazovanje opisivao kao „zlo“, zdravstvenu zaštitu kao nešto što je „protivno učenju“, a digitalne lične karte kao „đavolji znak“.

Glavna crkva zatvorena je 2019. godine, nakon čega se Pol Mekenzi preselio u šumu Šakahola i podstakao vjernike da ga slijede.

Podijeljena svjedočenja

Piter Šukran (23) kaže da se njegova majka tada sa njim preselila u Šakaholu. U Mekenzijevu crkvu počeo je da ide kada je imao osam godina. Opisao ga je kao svog „duhovnog oca“ i dodao da o njemu nikada ne bi rekao ništa loše.

Šukran je bio jedan od muškaraca spasenih iz šume u martu 2023. godine.

Nedeljama je bio bolestan i prikovan za krevet, a njegovo stanje se pogoršavalo jer je majka bacala sve lijekove koji su mu bili potrebni za oporavak.

„Moja majka je vjerovala u Mekenzijevo učenje da je medicina zlo“, rekao je Šukran. „Umro bih da me nisu spasili iz šume Šakahola.“

Uprkos svemu, Šukran i dalje vjeruje da je Mekenzi „dobra osoba kojoj je stalo do njega“.

„Mekenzi nikoga nije primoravao na post. Ljudi su sami donosili te odluke zbog svojih uvjerenja“, rekao je Šukran. „I dalje ga volim i on je još uvijek moj pastor.“

Žrtve još nemaju imena

S druge strane, Mekenzijev sin Den Pol Mekenzi smatra da njegov otac treba da bude proglašen krivim za ubistvo.

„On je bio vođa, neko na koga su se ugledali. Dakle, on je ubica odgovoran za masovna ubistva“, rekao je.

U dokumentu od 298 stranica, u kojem su detaljno opisane optužbe, navodi se da su 190 od 191 žrtve za čije se ubistvo terete Mekenzi i njegovi sljedbenici bila djeca.

Mnoga tijela još nisu identifikovana zbog uznapredovalog stadijuma raspadanja. U sudskim dokumentima nekoliko žrtava navedeno je kao „nepoznato muško dijete“, a identifikovane su prema lokaciji groba i datumu pronalaska.

(Indeks)