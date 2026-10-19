Lavrov doputovao u Teheran

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Foto: Tanjug/Iori Sagisawa/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je u Teheran, javio je izvještač agencije RIA Novosti.

Lavrova će tokom radne posjete Iranu danas primiti iranski predsjednik Masud Pezeškijan. Šef ruske diplomatije sastaće se i sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, prenosi Srna.

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