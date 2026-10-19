Lavrov doputovao u Teheran

Autor:ATV redakcija
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Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je u Teheran, javio je izvještač agencije RIA Novosti.
Lavrova će tokom radne posjete Iranu danas primiti iranski predsjednik Masud Pezeškijan.
Šef ruske diplomatije sastaće se i sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, prenosi Srna.
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