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Lavrov doputovao u Teheran

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19.10.2026 13:27

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Руски министар спољних послова Сергеј Лавров
Foto: Tanjug/Iori Sagisawa/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov doputovao je u Teheran, javio je izvještač agencije RIA Novosti.

Lavrova će tokom radne posjete Iranu danas primiti iranski predsjednik Masud Pezeškijan.

Šef ruske diplomatije sastaće se i sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem, prenosi Srna.

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Tagovi :

Sergej Lavrov

posjeta

Teheran

Masud Pezeškijan

Sastanak

Abas Arakči

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