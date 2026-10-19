Francuska donosi radikalne mjere: Uvodi se policijski čas?

Francuski premijer Sebastijan Lekornu obratio se javnosti nakon sastanka kriznog štaba, održanog zbog masovnih nereda koji su zahvatili Francusku. Najavio je pojačanje policijskih snaga, opsežnu istragu i mogućnost uvođenja djelimičnog policijskog časa.

„Nemamo šta da krijemo“, poručio je Lekornu na početku konferencije za medije.

Francuska protest

Francuski premijer je tokom obraćanja više puta optužio ljevicu za odgovornost za nemire, dok je za kasnije nasilje okrivio, kako je naveo, „kriminalne elemente“. Posebno je ukazao na situaciju u Marseju, gdje je, prema njegovim riječima, postojao problem sa krajnjom ljevicom.

Podsjetimo, vlasti u Marseju zabranile su javna okupljanja od podneva do 20 časova po lokalnom vremenu.

Lekornu je najavio da će uhapšeni odgovarati pred pravosuđem i da očekuje osuđujuće presude. Takođe je najavio opsežnu istragu čiji je cilj da se pronađu osobe koje su do sada izbjegavale pravdu.

Moguće uvođenje djelimičnog policijskog časa

Francuski premijer izjavio je da je od prefektura, odnosno predstavnika državne vlasti u regionima, zatražio da razmotre uvođenje djelimičnog policijskog časa.

„Prefekti će o tome razgovarati sa gradonačelnicima i njihovim lokalnim privrednim i industrijskim komorama“, rekao je Lekornu.

On je upozorio na ozbiljnost situacije i istakao da je činjenica da tokom nasilja ovog vikenda nije bilo poginulih gotovo nevjerovatna.

„Niko nije poginuo i moram reći da je to čudo. Ne možemo dozvoliti da ljudi uče druge kako da prave nerede“, poručio je francuski premijer.

Lekornu je nakon sastanka kriznog štaba obećao i da će policijske snage tokom ove sedmice biti dodatno ojačane.

Poziv mladima da protestuju na zakonit način

Govoreći o ulozi mladih u protestima, Lekornu je istakao da vlasti moraju da pronađu način da se nezadovoljstvo mladih izražava kroz legitimne i zakonite oblike protesta.

Prema njegovim riječima, među učesnicima demonstracija u subotu bilo je mnogo mlađih od 18 godina, koji se možda ne slažu sa politikom vlade, ali moraju imati mogućnost da svoje stavove izraze na prihvatljiv način.

„Ne možemo dozvoliti da vas ljudi uče kako da pravite nerede. Mnogo je ljudi koji su protestovali u subotu, mladih ljudi mlađih od 18 godina. Možda se ne slažu sa vladom, ali moramo im dati okvir kako da to legitimno urade“, rekao je Lekornu.

Premijer je potvrdio i da je vlada razmatrala mogućnost odgađanja fudbalskih utakmica zbog bezbjednosne situacije, ali da je od te ideje na kraju odustala.

(Telegraf)