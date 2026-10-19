Putin dao zeleno svjetlo: Slijede kadrovske promjene u ruskoj vladi

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Predsjednik Rusije Vladimir Putin podržao je prijedloge ruskog premijera Mihaila Mišustina koji se odnose na niz kadrovskih promjena u vladi. Prijedlozi će, u skladu sa Ustavom, biti upućeni Državnoj dumi na odobrenje.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je novinarima da je Putin jutros održao radni sastanak sa premijerom Mihailom Mišustinom.
„Osim razgovora o aktuelnim pitanjima koja se tiču društveno-ekonomskog razvoja zemlje, premijer je šefu države iznio prijedloge za niz kadrovskih promjena u vladi. Ovi prijedlozi su dobili podršku predsjednika Putina“, istakao je Peskov.
Kako prenose ruski mediji, Mišustin je za funkciju potpredsjednice Vlade i rukovodioca aparata predložio Irinu Okladnikovu, koja trenutno obavlja funkciju prve zamjenice ministra finansija.
(B92)
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
13
14
13
14
13
10
13
03
12
54
Trenutno na programu