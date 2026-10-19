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Putin dao zeleno svjetlo: Slijede kadrovske promjene u ruskoj vladi

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19.10.2026 12:39

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Руски предсједник Владимир Путин гестикулише током састанка са националном јавном организацијом „Деловая Россия“ (Пословна Русија), одржаног путем видео-конференције у Кремљу у Москви, у четвртак, 15. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool AP

Predsjednik Rusije Vladimir Putin podržao je prijedloge ruskog premijera Mihaila Mišustina koji se odnose na niz kadrovskih promjena u vladi. Prijedlozi će, u skladu sa Ustavom, biti upućeni Državnoj dumi na odobrenje.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov saopštio je novinarima da je Putin jutros održao radni sastanak sa premijerom Mihailom Mišustinom.

„Osim razgovora o aktuelnim pitanjima koja se tiču društveno-ekonomskog razvoja zemlje, premijer je šefu države iznio prijedloge za niz kadrovskih promjena u vladi. Ovi prijedlozi su dobili podršku predsjednika Putina“, istakao je Peskov.

Kako prenose ruski mediji, Mišustin je za funkciju potpredsjednice Vlade i rukovodioca aparata predložio Irinu Okladnikovu, koja trenutno obavlja funkciju prve zamjenice ministra finansija.

(B92)

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Tagovi :

Vladimir Putin

Rusija

Kadrovske promjene

Duma

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