Karadža sproveden iza rešetaka: Osumnjičen za ranjavare Inajetovića

Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Harisu Karadži, osumnjičenom za ranjavanje Almera Inajetovića u decembru 2025. godine.

Kako navode u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu Karadža je osumnjičen da je počinio krivična djela nanošenje teških tjelesnih povreda opasnih po život, izazivanje opšte opasnosti i neovlašteno držanje oružja.

”Karadži se na teret stavlja da je 5. decembra 2025. godine, oko 11:55 sati u ulici Vrbanjuša, iz pištolja ispalio više hitaca u Almera Inajetovića, kojeg je prethodno pratio. Nakon što je pao, osumnjičeni je s leđa ispalio još jedan hitac u Inajetovića, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede opasne po život”, saopštilo je KT Sarajevo.

Dodaju da je prilikom hapšenja kod Karadže u automobilu pronađen prepravljeni pištolj sa okvirom u kojem se nalazio šest metaka i koji je, najvjerovatnije, korišten prilikom ranjavanja Inajetović.

”Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela”, navode u tužilaštvu.