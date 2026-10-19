Karadža sproveden iza rešetaka: Osumnjičen za ranjavare Inajetovića

Autor:ATV redakcija
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Opštinski sud u Sarajevu odredio je jednomjesečni pritvor Harisu Karadži, osumnjičenom za ranjavanje Almera Inajetovića u decembru 2025. godine.
Kako navode u Kantonalnom tužilaštvu u Sarajevu Karadža je osumnjičen da je počinio krivična djela nanošenje teških tjelesnih povreda opasnih po život, izazivanje opšte opasnosti i neovlašteno držanje oružja.
”Karadži se na teret stavlja da je 5. decembra 2025. godine, oko 11:55 sati u ulici Vrbanjuša, iz pištolja ispalio više hitaca u Almera Inajetovića, kojeg je prethodno pratio. Nakon što je pao, osumnjičeni je s leđa ispalio još jedan hitac u Inajetovića, koji je tom prilikom zadobio teške tjelesne povrede opasne po život”, saopštilo je KT Sarajevo.
Dodaju da je prilikom hapšenja kod Karadže u automobilu pronađen prepravljeni pištolj sa okvirom u kojem se nalazio šest metaka i koji je, najvjerovatnije, korišten prilikom ranjavanja Inajetović.
”Pritvor je određen zbog opasnosti od ponavljanja krivičnog djela”, navode u tužilaštvu.
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