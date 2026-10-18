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Burna noć: Bacili suzavac u lokal, povrijeđeno 38 osoba

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18.10.2026 13:59

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Бурна ноћ: Бацили сузавац у локал, повријеђено 38 особа
Foto: Envato/travelarium

Jedna osoba teško je povrijeđena, a njih 37 zadobilo je lakše tjelesne povrede nakon što su nepoznate osobe noćas u objektu VIP u tešanjskom naselju Rosulje bacile sredstvo za koje se sumnja da je suzavac.

Kako je za Kliks.ba rekla portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona Lejla Ekinović, dežurna služba Policijske stanice Tešanj u nedjelju, 18. oktobra, u 00.10 časova telefonom je obaviještena da je u unutrašnjosti objekta, u kojem se u tom trenutku nalazilo više osoba, bačeno sredstvo nalik suzavcu.

Policijski službenici odmah su izašli na lice mjesta, evakuisali prisutne i pružili im pomoć. Više osoba zatražilo je medicinsku pomoć.

Obavljen je uviđaj, a o svemu je obaviješten tužilac.

Službenici Policijske stanice Tešanj nastavljaju aktivnosti na rasvjetljavanju i dokumentovanju krivičnog djela izazivanje opšte opasnosti.

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Tagovi :

Suzavac

Tešanj

Policija

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