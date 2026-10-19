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Sporazum o povezivanju zaštićenih područja Srbije i Srpske - ogroman iskorak u zaštiti prorode

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19.10.2026 14:33

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У Митровцу на Тари данас је потписан споразум о прекограничном повезивању заштићених подручја Србије и Републике Српске под заједничким називом Прекогранично подручје "Тара-Дрина".
Foto: Srna

Sporazum o prekograničnom povezivanju zaštićenih područja Srbije i Republike Srpske pod zajedničkim nazivom Prekogranično područje "Tara - Drina" je veličanstven projekat kojim se spaja više od 56.000 hektara zaštićene prirode i dokazuje da zajedničkim radom, trudom i zalaganjem vizije mogu da postanu stvarnost, poručio je ministar za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske Bojan Vipotnik.

Vipotnik je, nakon što je u Mitrovcu na Tari sa ministrom zaštite životne sredine Srbije Sarom Pavkov potpisao Sporazum o prekograničnom povezivanju zaštićenih područja, istakao da je danas napravljen ogroman korak u zaštiti prirode, ali i u učvršćivanju bratskih veza između Republike Srpske i Srbije.

"Nakon samo godinu dana od potpisivanja zajedničkog memoranduma o međusobnom razumijevanju i saradnji u oblasti zaštite životne sredine, maločas smo potpisali sporazum o zajedničkom povezivanju četiri zaštićena područja - Nacionalnog parka `Tara`, Parka prirode `Šargan-Mokra Gora` u Srbiji sa Nacionalnim parkom `Drina` i Parkom prirode `Veliki Stolac` u Srpskoj", rekao je Vipotnik novinarima.

On je naglasio da će konkretni benefiti od ovog čina biti zajedničko upravljanje ovim izuzetnim prirodnim vrijednostima i njihova zaštita, kao i zajednički nastupi pred međunarodnim fondovima i realizacija velikih ekoloških projekata.

"Konkretan benefit je i razvoj održivog eko-turizma koji će koristiti lokalnim zajednicama sa obje strane Drine jer ovo nije samo ekološki, nego i razvojni projekat", istakao je Vipotnik.

Vipotnik je rekao da će veliki fokus biti na animaciji svih građana, lokalnih zajednica i svih zainteresovanih subjekata da ovo područje bude pozicionirano kao velika ekološka oaza na mapi Evrope.

"Hvala koleginici Pavkov, svim zaposlenima u oba ministarstva, u zavodima i u Republici Srpskoj i u Srbiji što smo zajedno, predanim radom, dokazali da vizije mogu da postanu stvarnost", poručio je Vipotnik.

Ovim dokumentom se prekogranično povezuju zaštićena područja Srbije - Nacionalni park "Tara" i Park prirode "Šargan - Mokra Gora" sa zaštićenim područjima Republike Srpske, i to Nacionalni park "Drina" i Park prirode "Veliki Stolac", prenosi Srna.

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saradnja Srbije i Srpske

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