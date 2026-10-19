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"Stop vršnjačkom nasilju" – počinje edukativna kampanja

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19.10.2026 14:04

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Полиција Републике Српске
Foto: ATV

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske pokrenulo je preventivnu kampanju „Stop vršnjačkom nasilju“, koja će realizovati kroz edukativna predavanja učenicima osnovnih i srednjih škola širom Republike Srpske, s ciljem podizanja svijesti o problemu vršnjačkog nasilja, njegovim pojavnim oblicima i načinima pravilnog reagovanja u slučaju nasilja.

Tokom predavanja, policijski službenici će učenike upoznati sa različitim oblicima vršnjačkog nasilja, uključujući fizičko i verbalno nasilje, psihičko i socijalno nasilje, kao i nasilje putem interneta i društvenih mreža. Poseban akcenat biće stavljen na prepoznavanje nasilnog ponašanja, njegove posljedice po žrtve, te značaj pravovremenog prijavljivanja i reagovanja.

Cilj kampanje je da se učenicima ukaže na to da nasilje nije prihvatljiv način rješavanja sukoba, da ohrabre one koji trpe nasilje da potraže pomoć, ali i da podstaknu vršnjake koji su svjedoci nasilja da ga ne ignorišu, već da o tome obavijeste nastavnike, školske stručne službe, roditelje ili policiju.

Koliko je važno kontinuirano raditi na prevenciji ovog problema, pokazuju i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. U periodu od januara do septembra 2025. godine evidentirana su 79 slučajeva vršnjačkog nasilja, dok su u istom periodu prošle godine evidentirana 62 slučaja. U vezi sa ovim slučajevima, policijski službenici su nadležnim tužilaštvima podnijeli 20 izvještaja protiv 24 maloljetnika, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili 24 krivična djela.

Ovi podaci dodatno ukazuju na potrebu za zajedničkim i sistematičnim djelovanjem institucija, škola, roditelja i učenika kako bi se nasilje blagovremeno prepoznalo i spriječilo, te stvorilo sigurnije okruženje za odrastanje i obrazovanje.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske će kroz ovu kampanju nastaviti da unapređuje saradnju sa obrazovnim ustanovama i doprinosi razvoju svijesti kod mladih o značaju međusobnog poštovanja, tolerancije i nenasilnog rješavanja sukoba.

Vršnjačko nasilje ne smije biti prećutano. Prepoznajmo ga, prijavimo i zajedno spriječimo! poručuju iz MUP-a Srpske.

Prilog:

- Video vršnjačko nasilje na internetu: https://www.youtube.com/shorts/SReWGqw4h0Q

- Kako reaguvati u slučajevima vršnjačkog nasilja: https://www.youtube.com/watch?v=sm6XnDzqXT8

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Tagovi :

MUP Republike Srpske

Stop vršnjačkom nasilju

Djeca

bezbjednost

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