Logo

Na Borčevom putu

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor

Izvor:

ATV

19.10.2026 15:01
На Борчевом путу
Foto: atv

Banjalučki „Borac” ponovo je dio evropske priče, a njegov nastup u Konferencijskoj ligi donosi brojne zanimljive trenutke na terenu i van njega.

Emisija „Na Borčevom putu” donosi priče o evropskom putu banjalučkog kluba, dešavanjima tokom utakmica, ali i detaljima koji često ostaju izvan fudbalskih izvještaja.

Kroz sve ono što prati „Borac” u evropskom takmičenju gledaoce vodi naš Andrej Knežević.

„Na Borčevom putu“ gledajte poned‌jeljkom od 16 časova i 30 minuta.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

ATV

Na Borčevom putu

Andrej Knežević

FK Borac

Liga Konferencija

Fudbal

Više iz rubrike

Важно: О термо погонима у Републици Српској

Emisije

Važno: O termo pogonima u Republici Srpskoj

6 h

0
Нови идент

Emisije

Agrar: Jesenja sjetva i priče žena sa sela

2 d

0
Енерго клуб: Електроенергетски систем Републике Српске

Emisije

Energo klub: Elektroenergetski sistem Republike Srpske

2 d

0
Узбудљиво поподне на АТВ-у: Турска серија „Обећана љубав“ од понедјељка

Emisije

Uzbudljivo popodne na ATV-u: Turska serija „Obećana ljubav“ od ponedjeljka

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

46

U teškoj nesreći povrijeđene dvije osobe: Saobraćaj se odvija naizmjenično

16

46

Sara Tripić osvojila BH Tenis Masters

16

43

Istorijski rez u Folksvagenu: Radnicima se sprema scenario iz košmara

16

37

Stotine škola pod uzbunom zbog prijetnji potpisanih sa "Alahu akbar"

16

35

Najnovija prognoza za zimu u Evropi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima