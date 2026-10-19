Izvor:
ATV
Banjalučki „Borac” ponovo je dio evropske priče, a njegov nastup u Konferencijskoj ligi donosi brojne zanimljive trenutke na terenu i van njega.
Emisija „Na Borčevom putu” donosi priče o evropskom putu banjalučkog kluba, dešavanjima tokom utakmica, ali i detaljima koji često ostaju izvan fudbalskih izvještaja.
Kroz sve ono što prati „Borac” u evropskom takmičenju gledaoce vodi naš Andrej Knežević.
„Na Borčevom putu“ gledajte ponedjeljkom od 16 časova i 30 minuta.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
16
46
16
46
16
43
16
37
16
35
Trenutno na programu