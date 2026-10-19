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Foto: atv

Banjalučki „Borac” ponovo je dio evropske priče, a njegov nastup u Konferencijskoj ligi donosi brojne zanimljive trenutke na terenu i van njega.

Emisija „Na Borčevom putu” donosi priče o evropskom putu banjalučkog kluba, dešavanjima tokom utakmica, ali i detaljima koji često ostaju izvan fudbalskih izvještaja. Kroz sve ono što prati „Borac” u evropskom takmičenju gledaoce vodi naš Andrej Knežević. „Na Borčevom putu“ gledajte poned‌jeljkom od 16 časova i 30 minuta.

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