Ubrali ste gljive i nosite ih u Hrvatsku: Koja pravila vrijede na granici?

Sezona gljiva svake godine privlači veliki broj građana u šume BiH, a mnogi koji žive u Hrvatskoj, Sloveniji, Austriji i Njemačkoj tokom posjete domovini požele ponijeti nekoliko kilograma svježe ubranih gljiva.

Međutim, prije prelaska granice potrebno je znati da za unošenje biljnih proizvoda u Evropsku uniju postoje posebna pravila.

BiH nije članica Evropske unije, zbog čega se pri ulasku u Hrvatsku primjenjuju evropski propisi o službenim kontrolama, sigurnosti hrane i, kada je primjenjivo, zdravstvenoj zaštiti bilja.

Za razliku od pojedinih vrsta voća, povrća i biljaka, svježe jestive gljive nisu automatski obuhvaćene općom obavezom posjedovanja fitosanitarnog certifikata samo zato što se unose iz treće zemlje.

Gljive pripadaju zasebnoj biološkoj skupini i njihovo unošenje ne treba poistovjećivati s unošenjem biljaka za sadnju.

Ipak, to ne znači da se bilo koja količina gljiva može bez ograničenja prenijeti preko granice.

Prije svega, važno je razlikovati gljive koje putnik nosi za vlastitu upotrebu od većih količina koje mogu ukazivati na komercijalni uvoz. Za robu komercijalnog karaktera primjenjuju se drugačiji postupci i moguće dodatne kontrole.

Putnik koji u automobilu prevozi nekoliko kilograma gljiva za ličnu upotrebu ne nalazi se nužno u istom položaju kao osoba koja prevozi desetine kilograma namijenjenih prodaji.

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Pritom ne postoji jednostavno univerzalno pravilo prema kojem je određeni broj kilograma svih vrsta gljiva uvijek dozvoljen bez dodatnih uslova.

Određene vrste gljiva ili proizvodi od gljiva mogu biti obuhvaćeni posebnim kontrolama zbog rizika povezanih sa sigurnošću hrane, porijeklom ili mogućom radioaktivnom kontaminacijom. Za takve proizvode važno je provjeriti važeće propise i eventualna posebna ograničenja.

Dodatno, za pojedine zaštićene vrste gljiva mogu vrijedjeti ograničenja sakupljanja i prometa prema propisima države porijekla. Zbog toga činjenica da je gljiva ubrana u šumi ne znači automatski da se smije slobodno izvoziti.

Hrvatski carinski službenici mogu provjeriti vrstu robe, količinu, namjenu i dokumentaciju, a kada je potrebno mogu uključiti i druga nadležna tijela.

Ako se utvrdi da se roba pokušava unijeti suprotno primjenjivim propisima, moguće su mjere zadržavanja ili oduzimanja robe, kao i prekršajne sankcije, zavisno od utvrđene povrede.

Građani koji žele prenijeti veće količine svježih, sušenih ili prerađenih gljiva trebali bi prije putovanja provjeriti konkretne uslove kod hrvatske carine i nadležnih inspekcijskih službi, jer se pravila mogu razlikovati zavisno od vrste i načina pripreme proizvoda, prenosi GPMaljevac.