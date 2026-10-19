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Stanivuković o Dodikovom pozivu: Utakmica ja završena, hajde da razgovaramo

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19.10.2026 16:13

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Станивуковић о Додиковом позиву: Утакмица ја завршена, хајде да разговарамо

Pokret Sigurna Srpska (PSS) neće biti priča koja blokira srpsko pitanje, utakmica je završena, hajde da razgovaramo, rekao je lider PSS-a Draško Stanivuković, na pitanje o tome da li će prihvatiti poziv predsjednika SNSD-a Milorada Dodika, na sastanak da zajedno izaberu srpske delegate za novi saziv Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Kako kaže, od razgovora ne može biti problema, prenosi Juronjuz.

"Od razgovora, ne može biti problema, mi možemo reći s tim se slažemo ili ne slažemo, mislimo ovako ili onako. Takođe, mi ćemo voditi jasnu srpsku politiku kada su u pitanju državne institucije. Mi nećemo biti priča koja blokira srpsko pitanje, bićemo jedan faktor koji donosi napredak i koji ne blokira na bilo kom nivou. Prema tome, zauzećemo naše politike po tom pitanju, nacionalnom pitanju," rekao je Stanivuković.

Najavio je ukrupnjavanje opozicije u Republici Srpskoj.

"Važno nam je partnerstvo sa SDS-om i drugim političkim strankama. Plan je ukrupnjavanje političke scene, a ne da se razgrađujemo u hiljadu paramparčadi, utakmica je završena, hajde da se dogovaramo, mi ćemo biti konstruktivni partneri", naglasio je Stanivuković.

Osvrnuo se i na rezultate na prethodnim Opštim izborima.

"Naši rezultati su malo povećani, učvrstili smo poziciju na drugom mjestu, imaćemo sjednicu Predsjedništva povodom toga, pa ćemo odlučiti o daljim koracima," rekao je Stanivuković.

"Nakon što kreiramo naše politike, na Predsjedništvu, razgovaraćemo sa SDS-om i drugim opozicionim poslanicima", poručio je Stanivuković.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Draško Stanivuković

razgovor

SNSD

PSS

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