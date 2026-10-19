Dodik o krađi goriva u TE Gacko: Direktorov vozač lociran kao čovjek koji pravi zloupotrebe

U Termoelektrani Gacko počeće istraga o krađi nafte i naftnih derivata, čija je vrijednost veća od 10 miliona KM, rekao je predsjednik Milorad Dodik.

"Nulta je tolerancija za bilo kakve zloupotrebe. Mi znamo da je šofer od direktora Termoelektrane lociran kao čovjek koji pravi zloupotrebe. Više od 10 miliona KM pokradu nafte i naftnih derivata iz Termoelektrane Gacko", rekao je Dodik na konferenciji za novinare u Banjaluci nakon sastanka rukovodstva Republike Srpske.

Dodik je istakao da ovdje nije riječ samo o policiji, već o sistemu upravljanja, kontrole.

"Znamo da tamo postoje rodbinske, kumovske i ostale veze i da je tu, naravno, teško ući sve to. Ako bude trebalo, Republika će poslati ljude koji će to sve dovesti u red", rekao je Dodik.