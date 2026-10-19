Italija: Privedeno više od 270 ljudi zbog nasilja

Italijanska policija privela je 271 mladu osobu tokom jučerašnjih nemira u Milanu, saopštile su danas nadležni organi, nakon drugog dana protesta zbog loših javnih usluga i rastućih troškova života, tokom kojih su se demonstranti sukobili sa policajcima, pljačkali prodavnice i vandalizovali imovinu.

Snimci objavljeni na televiziji pokazuju da je policija u opremi za razbijanje demonstracija ispalila suzavac i koristila vodene topove dok je nekoliko stotina demonstranata sa kapuljačama palilo kontejnere za smeće i pljačkalo prodavnice, uključujući one koje pripadaju sportskim prodavcima "Dekatlon" i "Ark'teriks", te prodavnicu telefona "Vodafon" u centru grada.

Iz policije je saopšteno da su od onih koji su privedeni u policijske stanice, uhapšene 32 osobe, od kojih su 23 maloljetnici, a među njima je i 13 stranih državljana. Još 28 lica prijavljeno je pravosudnim organima.

Nemiri su uslijedili nakon sličnih sukoba u subotu, 17. oktobra, u gradovima na sjeveru zemlje, uključujući Milano, Bolonju, Brešu, Bergamo i Torino, gdje je 28 demonstranata uhapšeno.

Italijanski premijer Đorđa Meloni, koja se suočava sa izborima sljedeće godine, osudila je nasilje i najavila za danas sjednicu Vlade radi razgovora o rješavanju situacije, prenosi Srna.