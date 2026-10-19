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U Albaniji zapaljena zgrada opštine, policija upotrijebila silu

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19.10.2026 15:34

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Демонстранти бјеже од полицијског воденог топа током сукоба на антивладиним демонстрацијама у Тирани, у Албанији, у понедјељак, 19. октобра 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Boris Grdanoski

U Tirani je, sedmog dana protesta, danas došlo do novog sukoba demonstranata i policije ispred Ministarstva obrazovanja Albanije, prenosi agenija Tačno.

Do sukoba je došlo kada su učesnici protesta počeli da bacaju flaše i kamenje na policiju, koja je uzvratila suzavcem, piše albanski "Juronjuz".

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Nakon toga, demonstranti su napustili područje u blizini Ministarstva obrazovanja i podijelili se u dvije grupe.

U međuvremenu, na mjesto događaja raspoređeni su jedna cisterna sa vodom i dva policijska kombija, a "Albanijan post" piše da je policija upotrijebila vodene topove kako bi rastjerala demonstrante.

Protesti se održavaju i u drugim albanskim gradovima, a situacija je eskalirala i u Kurbinu, gdje su demonstranti bacali molotovljeve koktele, od kojih je plamen zahvatio zgradu opštine, pa je policija morala da primjeni silu kako bi odbila učesnike protesta.

Okupljanja i marševi održani su i u nekoliko drugih gradova u zemlji, kao što su Leža, Valona, Elbasan i Skadar, gdje su neki srednjoškolci i mladi bojkotovali nastavu kako bi se pridružili protestima.

U Mirditi, u području Rubik, demonstranti su palili gume na ulici.

Šef Delegacije Evropskog parlamenta za odnose sa Albanijom Marko Tarkvinio i stalni izvjestilac za tu zemlju Andreas Šider osudili su nasilje, napade na institucije i oštećenje imovine, istovremeno pozivajući na suzdržanost i dijalog.

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U Albaniji se već sedmi dan održavaju protesti koje predvode studenti, a koji su počeli zbog nezadovoljstva stanjem u obrazovanju, visokim troškovima studiranja i slabim mogućnostima zapošljavanja mladih, ali su prerasli u šire demonstracije protiv vlade albanskog premijera Edija Rame, uz zahtjeve za njegovu ostavku.

Ranije danas premijer Albanije Edi Rama rekao je da je spreman na dijalog sa svima i u bilo koje vrijeme, ali ne i sa političkim snagama koje podržavaju nasilje, te najavio oštre mjere protiv svih koji su umiješani u nasilje tokom protesta.

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Albanija

Protesti

Tirana

Policija

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