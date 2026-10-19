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U Sloveniji otkrivena ogromna ilegalna tvornica, policija u šoku: "Nisu znali je li dan ili noć"

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19.10.2026 14:37

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Полиција Словеније
Foto: Screenshot / YouTube

U najvećoj ilegalnoj fabrici falsifikovanih cigareta ikada otkrivenoj u Sloveniji, u ponedjeljak, 19. oktobra, zaplijenjene su 44 tone duvana i 28 tona cigareta.

Finansijska uprava Slovenije procjenjuje vrijednost zaplijenjene robe na gotovo 10 miliona evra (20 miliona KM).

U industrijskoj hali bez prozora, površine oko 2.500 kvadratnih metara, pronađena su 33 državljanina Paragvaja kojima su, prema navodima slovenačkih vlasti, oduzeti pasoši i komunikacioni uređaji, a bilo im je zabranjeno i kretanje na otvorenom. Radili su u izuzetno teškim uslovima, piše slovenački portal 24ur.

Radnici nisu znali da li je dan ili noć

Hala se nalazi u nekadašnjem kompleksu Nafte Lendava, a u njoj su pronađene mašine za obradu duvana i uređaj za proizvodnju cigareta.

Riječ je o ilegalnom pogonu koji je, prema pisanju Dela, imao dvije proizvodne linije, od kojih je svaka vrijedila između 300.000 evra (600.000 KM) i 500.000 evra (milion KM). Zajedno su mogle proizvesti do pet miliona cigareta dnevno.

Dušan Pečnik iz slovenačke Finansijske uprave objasnio je da je riječ o savremenom i potpuno opremljenom proizvodnom pogonu. Uređaji su omogućavali neprekidnu proizvodnju cigareta, koje su potom mogle biti pakovane i prodavane.

Uslovi u kojima su živjeli radnici pronađeni u pogonu, prema pisanju tamošnjih medija, bili su užasni. S obzirom na to da hala nije imala prozore, radnici nisu mogli znati da li je napolju dan ili noć, prenosi 24ur.

U istom prostoru su radili i spavali, a dnevnu svjetlost nisu vidjeli oko četiri sedmice.

Policija sumnja i na trgovinu ljudima. Nakon otkrivanja fabrike, radnici su privremeno smješteni u azilske centre, dok su neki od osumnjičenih već privedeni istražnom sudiji.

Sumnjivi kamion otkrio pogon

Do otkrića ilegalne fabrike došlo je 13. oktobra, kada su službenici Finansijske uprave tokom kontrole u sjeveroistočnom dijelu Slovenije zaustavili sumnjivi kamion nedaleko od industrijske hale.

U vozilu je prevožen ilegalni duvan, što je istražitelje dovelo do proizvodnog pogona u kompleksu nekadašnje Nafte Lendava.

Neobično veliki broj kamiona koji su dolazili u kompleks primijetili su i lokalni stanovnici. Oni tvrde da su vozila uglavnom pristizala u večernjim časovima.

U kompleksu su se nalazili i radnici obezbjeđenja, a prostor je bio pokriven nadzornim kamerama.

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Tagovi :

Slovenija

fabrika

cigarete

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