Evo šta se dešava u organizmu ako ne pijemo vodu čim ustanemo

Ako dan započinjete čašom vode, već ste učinili nešto dobro za svoje tijelo. Nakon nekoliko sati sna, tokom kojih ne unosimo tečnost, organizmu je potrebno nadoknaditi izgubljenu vodu.

Ali šta ako ujutru niste žedni ili jednostavno zaboravite da popijete vodu? Može li to da utiče na vaše zdravlje?

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Kako piše portal Health, jutarnja čaša vode ima nekoliko prednosti, ali nije neophodna ako tokom dana unosite dovoljno tečnosti.

Tijelo tokom noći gubi tečnost

Dok spavamo, tijelo nastavlja da gubi vodu disanjem i znojenjem. Procjenjuje se da tokom noći na taj način možemo izgubiti između 400 i 700 mililitara vode. Zbog toga se neki ljudi bude blago dehidrirani, naročito ako prethodnog dana nisu unosili dovoljno tečnosti.

Ako ujutru ne nadoknadimo izgubljenu vodu, kasnije tokom dana može nam biti teže da unesemo dovoljno tečnosti. Jutro je dobra prilika da popijemo vodu jer se kasnije, kada počnu svakodnevne obaveze, često dešava da zaboravimo na hidrataciju.

Količina vode koja nam je potrebna zavisi od tjelesne težine, fizičke aktivnosti, temperature vazduha i drugih faktora. Prema preporukama američkog Instituta za medicinu, odrasle žene trebalo bi dnevno da unose oko 2 do 2,7 litara tečnosti, a muškarci od 2,5 do 3,7 litara. U ove količine uračunava se i voda koju dobijamo iz hrane.

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Istraživanja pokazuju da ljudi koji popiju vodu odmah nakon buđenja često tokom dana unesu više tečnosti.

Može da utiče na koncentraciju i raspoloženje

Ako ste ujutru dehidrirani, mogli biste da se osjećate umornije i da imate problema sa koncentracijom. Istraživanja pokazuju da nedostatak tečnosti može negativno da utiče na pažnju, kratkoročno pamćenje i raspoloženje.

Čak i blaga dehidratacija, odnosno gubitak vode koji odgovara približno jednom do dva odsto tjelesne mase, može da utiče na mentalne sposobnosti.

Jedno istraživanje iz 2021. godine pokazalo je da su ispitanici koji su pili vodu prije spavanja i odmah nakon buđenja bili budniji i brže reagovali na zadatke.

Mogu da se jave problemi sa varenjem

Voda je važna i za normalno varenje. Pomaže u razgradnji hrane, apsorpciji hranljivih materija i prolasku sadržaja kroz crijeva, a doprinosi i redovnoj stolici.

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Ako ne pijete dovoljno vode, povećava se rizik od zatvora, a postojeće probavne tegobe mogu da se pogoršaju. Zato je redovan unos tečnosti posebno važan za osobe koje često imaju probleme sa varenjem.

Nedostatak vode može da izazove glavobolju

Dehidratacija je jedan od mogućih uzroka glavobolje, a može da pogorša i tegobe kod osoba koje već pate od čestih glavobolja ili migrena.

Neka istraživanja pokazala su da povećan unos vode može da pomogne u ublažavanju glavobolja kod određenih osoba. Ako se često budite s glavoboljom, vrijedi obratiti pažnju na to koliko tečnosti unosite tokom dana.

Da li baš svakog jutra morate da popijete čašu vode?

Iako jutarnja čaša vode može da bude korisna navika, nema razloga za zabrinutost ako je povremeno preskočite. Ako tokom dana pijete dovoljno tečnosti i jedete namirnice koje sadrže mnogo vode, poput voća i povrća, vaš organizam može da ostane dobro hidriran i bez jutarnje čaše vode.

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Najvažnije je da redovno pijete vodu tokom dana, a ne da se strogo pridržavate određenog rasporeda. Drugim ijrečima, nije presudno kada pijete vodu, već da li je unosite u dovoljnoj količini.

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