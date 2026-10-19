Odloženi koncerti Jakova Jozinovića u Beogradu: Oglasio se pjevač

Koncerti Jakova Jozinovića zakazani u Beogradskoj areni za 24. i 25. oktobar odloženi su, a tim povodom oglasio se i pjevač.

On se oglasio na mrežama i iznio svoje obrazloženje:

"Dragi moji, svjestan sam koliko ste se veselili našim arenama, koliko ste planirali dolazak i koliko ste vremena i novca izdvojili kako biste bili dio ovih koncerata. Upravo mi je zato posebno žao što vam moram javiti da zbog tehničkih i organizacionih razloga koncerte planirane za 24. i 25. oktobar moramo odložiti za nove termine", započeo je on.

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Jedan datum ima zamjenu, drugi NE

"Za koncert 24. 10. novi datum je 28. 11. i sve kupljene ulaznice vrijede za taj termin. Ako vam novi datum, nažalost, ne odgovara, povrat novca možete zatražiti na sljedeći način: ulaznice kupljene na prodajnom mjestu možete vratiti na mjestu na kojem ste ih kupili, uz predočenje fizičke ulaznice i fiskalnog računa. Ako ste ulaznice kupili onlajn, zahtjev za povrat možete poslati na adresu kontakt@tickets.rs.

Za drugi termin nema datum

Novi termin koncerta planiranog za 25. 10. objavićemo uskoro, a uz objavu ćemo podijeliti i sve informacije za posjetioce tog koncerta.

Želim vam se iskreno izviniti zbog svih neugodnosti koje vam ova promjena može prouzrokovati, posebno ako ste već rezervisali smještaj, organizovali putovanje, uzeli slobodne dane ili uskladili druge obveze kako biste došli na koncert. Daću sve od sebe da ispunim vaša očekivanja i da vam koncerti ostanu u najljepšem sjećanju.

Hvala vam na razumijevanju, strpljenju i podršci koju mi pružate. I dalje se iskreno veselim našem susretu i nadam se da ću vam informacije o drugom terminu moći javiti čim budu potvrđene. Vaš Jakov", stoji u saopštenju.

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Neće da se izvinjava Srbima zbog Tompsonove pjesme

Hrvatski pjevač Jakov Jozinović prvi put se oglasio o snimku koji je isplivao u javnost, a na kom pjeva pjesmu Marka Perkovića Tompsona koja govori o ratnim dešavanjima.

Jakov je istakao da je snimak nastao prije skoro dvije godine, kada je on imao 19 i bio na samom početku muzičke karijere.

Istakao je da je tada tek počinjao svoj muzički put, pjevajući po kafićima.

"Posljednjih dana puno se govori o meni i videu starom gotovo dvije godine, iz vremena kada sam imao 19 godina i tek počinjao svoj muzički put, pjevajući po kafićima. Zanimljivo je kako jedan snimak s početka moje karijere upravo danas postaje povod za brojne interpretacije i prozivke. Zato osjećam potrebu da se oglasim kako bih jasno rekao ono što smatram važnim - započeo je Jakov i dodao:

"Nikada nisam razmišljao kroz prizmu nacionalnosti, vjere ili boje kože niti sam pjevao kako bih nekoga uvrijedio. Razumijem da muzika, posebno na ovim prostorima, može nositi bolna istorijska i lična značenja. No nikada mi nije bila namjera bilo koga povrijediti niti bih ikada želeo da se bilo ko zbog mene osjeća povrijeđeno. Poštujem svoje porijeklo i svoj narod, a posebno vjerujem da ljubav i poštovanje prema svojima nikada ne znače nepoštovanje prema drugima. Naprotiv - napisao je Jakov Jozinović.

(Telegraf.rs)