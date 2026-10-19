Preminuo Mile Ljubičić Tajfun

Autor:ATV redakcija
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Poslije duge i teške bolesti u 65. godini u Opštoj bolnici u Kikindi, preminuo je nekadašnji fudbaler i trener Mile Ljubičić, prenose mediji.
On je bio poznatiji prijateljima po nadimku "Tajfun". Rođen je u Banatskom Velikom selu, gdje je završio osnovnu školu, a gdje je ujedno i zavolio fudbal i njime počeo da se bavi. Prve korake napravio je na terenu lokalne "Kozare".
Nakon toga je prešao u Kikindu, gde je ostvario trenersku karijeru. Sa klupe je vodio istoimeni klub, kao i Žak. Jedno vrijeme je radio u Sloveniji, a bio je posvećen radu sa mlađim kategorijama i držao je škole fudbala.
Od Mileta Ljubičića Tajfuna oprostila se lokalna zajednica u Kikindi, ali i ljubitelji fudbala iz regiona Vojvodine.
Mile Ljubičić Tajfun biće sahranjen u rodnom Banatskom Velikom selu u utorak, 20. oktobra u 14.00 časova.
(Telegraf)
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