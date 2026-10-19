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Oglasila se Torcida poslije skandala u Splitu: "Ovo se ne viđa ni kod najgorih ubica i silovatelja"

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19.10.2026 07:37

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Огласила се Торцида послије скандала у Сплиту: "Ово се не виђа ни код најгорих убица и силоватеља"

Torcida, navijačka grupa Hajduka iz Splita, oglasila se nakon incidenata na utakmici protiv Ajaksa na Poljudu.

Podsjetimo, 15. oktobra veliki incidenti i tenzije obilježili su pripremu utakmice Hajduka i Ajaksa na Poljudu, a situacija je dodatno eskalirala uoči samog početka meča, kada su navijači Torcide u korteu pjevali antisemitske i ustaške pjesme.

Навијачи Хајдук Торцида

Region

Splitska policija traži devet pripadnika Torcide, objavili njihove fotografije

Njihovo saopštenje, koje su prenijeli hrvatski mediji, a koje su ilustrovali transparentom „Novinari, crvi“, prenosimo u cjelosti.

hajduk torcida

Fudbal

Sramno: "Torcidaši" u koloni ka Poljudu uzvikuju "Aušvic!" i "Ustaj, Adolfe!"

„Povodom nezapamćene medijske histerije i javnog progona pojedinaca koji su se našli na udaru medija zbog navijačkih povika, koji su u Holandiji dio redovnog repertoara usmjerenog protiv navijača Ajaksa, ovim putem želimo da skrenemo pažnju na opasne trendove manipulacije javnim prostorom i selektivnog sprovođenja pravde u našem društvu.

Od navijačkog prepucavanja sa navijačima Ajaksa, uz nesebičnu pomoć medija, napravili ste prvorazredni nacionalni skandal. Bez razumijevanja konteksta i ozbiljnog pokušaja da se utvrdi stvarno značenje izgovorenog, medijski lešinari, kojima su klikovi važniji od činjenica, danima podstiču javni linč i razapinju pojedince na stub srama.

Dok se afere nižu i padaju u zaborav, a država se doslovno i figurativno guši u smeću, sve raspoložive snage usmjerili ste na privođenja, pretrese i progon navijača. Odjednom imamo institucije koje rade danonoćno, brzo i besprekorno, dok su za građane spore i neefikasne. Brzina reakcije institucija u ovom slučaju pokazuje da je efikasno djelovanje moguće kada za njega postoje politička volja i pritisak javnosti.

Zato očekujemo da se ista odlučnost primijeni i na afere, korupciju, nepravilnosti i druge probleme koji direktno utiču na zdravlje, kvalitet života i svakodnevicu građana.

Ovakvi slučajevi, kada je riječ o navijačima, nisu presedan. I ranije smo svjedočili medijskim hajkama i demonstracijama institucionalne sile, nerijetko pod snažnim pritiskom javnosti i uz očiglednu potrebu da se stvori utisak odlučnosti i efikasnosti.

Ovakav intenzitet medijskog progona i javnog izlaganja pojedinaca ne viđa se čak ni u slučajevima najokrutnijih ubistava i najtežih krivičnih djela.

Takva revnost u potrazi za fotografijama i njihovom objavljivanju ne pokazuje se ni kada je riječ o najgorim ubicama i silovateljima. Posebno je poražavajuća činjenica da se jednoj navijačkoj povorci pridaje gotovo nezapamćena medijska pažnja, u razmjerama kakve je teško zamisliti bilo gdje u Evropi i svijetu.

Ta iznenadna efikasnost i selektivna odlučnost, uz nevjerovatnu usklađenost dijela politike, institucija i medija, otvaraju pitanje da li ova histerija služi samo kao dimna zavjesa“, navodi se u saopštenju.

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Split

Torcida

Hajduk Split

Navijački incidenti

Adolf Hitler

Jevreji

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