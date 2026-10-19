Partizan izdao saopštenje poslije poraza od Železničara

Autor:ATV redakcija
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Fudbalski klub Partizan saopštio je da izražava najoštriji protest zbog suđenja Stefana Jeknića i (ne)postupanja VAR sobe na utakmici 12. kola Superlige Srbije protiv Železničara u Pančevu.
„Prikazani nivo suđenja ne bi bio prihvatljiv ni u nižim rangovima takmičenja, a kamoli u jednom od derbija kola. Ovim ne želimo da umanjimo pobjedu Železničara, međutim, nećemo prećutati skandalozan kriterijum i niz odluka kojima je Partizan direktno oštećen. Utakmica pred punim tribinama trebalo je da bude praznik fudbala, a pretvorena je u demonstraciju sudijske samovolje“, piše u saopštenju.
Dijeljenje (ne)pravde na ovoj utakmici prava je slika i prilika pompezno najavljenih promjena Fudbalskog saveza Srbije, navode crno-bijeli.
„Ne govorimo o jednoj pogrešnoj procjeni, već o kriterijumu koji je nedopustivo neujednačen i o nizu odluka kojima se direktno narušava integritet fudbala u Srbiji. Odluka da se Mariju Jurčeviću, nakon intervencije VAR sobe, žuti karton preinači u direktan crveni (!) donesena je suprotno kriterijumima propisanim Pravilima igre, i to u situaciji koja se odigrala najmanje 30 metara od gola. Prisustvo i raspored trojice naših igrača, pravac kretanja napadača i mogućnost kontrole lopte apsolutno su morali biti uzeti u obzir pri procjeni da li je spriječena izgledna prilika za postizanje pogotka. Umjesto toga, svjedočili smo skandaloznoj odluci koja je neposredno uticala na ishod utakmice“, naglasili su crno-bijeli.
U Partizanu smatraju da je jednako skandalozan i žuti karton koji je dobio njihov fudbaler Že, iako nije učestvovao u sukobu zbog kojeg je kažnjen. Istovremeno, dodaju da prekršaji kojima su zaustavljani obećavajući napadi Partizana u više navrata nisu kažnjavani žutim kartonima.
„Konačno, u situaciji u kojoj je fudbaler Željezničara igrao rukom u sopstvenom kaznenom prostoru, glavni sudija je bez oklijevanja odmahnuo rukom, a intervencija VAR sobe je izostala. Kako je VAR sudija Milan Mitić našao osnov za promjenu odluke o Jurčevićevom kartonu, a ne i za intervenciju u ovoj situaciji? Zahtijevamo da se objave relevantni snimci i komunikacija sudijskog tima u obje situacije“, poručili su.
Klub iz Humske dodaje da su u 11 odigranih prvenstvenih utakmica ove sezone njihovim igračima pokazana četiri crvena kartona, a da za Partizan nije dosuđen nijedan penal. Ističu da te podatke ne mogu posmatrati odvojeno od odluka na koje ukazuju.
„Fudbalski savez Srbije ostao je nijem na naše dosadašnje inicijative i pruženu ruku saradnje. Dok slušamo pompezne najave reformi, na terenu gledamo nastavak stare prakse. Bez konkretnih promjena, sva ta obećanja ostaju bacanje prašine u oči javnosti i pokriće za probleme koje Savez ne rješava“, izjavili su crno-bijeli.
Za kraj su poručili:
„U uslovima u kojima ne postoji povjerenje u ravnopravan tretman, svaki protest kluba, svaka inicijativa za unapređenje takmičenja i svaki napor sportskih radnika gube svoj smisao. Takvim postupanjem ne nanosi se šteta samo Partizanu, već se obesmišljava fudbal u Srbiji i urušava povjerenje javnosti u njegove institucije. Fudbal bi trebalo da bude najvažnija sporedna stvar na svijetu. U Srbiji, nažalost, sve češće postaje sporedan u odnosu na one koji bi trebalo da obezbijede njegovu regularnost“, zaključuju iz Partizana.
(RTS)
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