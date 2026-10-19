Kapiten udario na saigrače u Juventusu, Spaleti mu brutalno odgovorio: "I ti si kriv za debakl!"

Juventus prolazi kroz težak period, a ubjedljiv poraz od Lacija 3:0 u Torinu izazvao je nove potrese u klubu.

Nakon utakmice došlo je do javne polemike između defanzivca Glejsona Bremera i trenera Lućana Spaletija, pošto je Brazilac kritikovao pojedine saigrače, a strateg "stare dame" poručio da niko ne može da izbjegne odgovornost.

Bremer, jedan od najvažnijih igrača u svlačionici Juventusa, nakon utakmice govorio je o nedostatku karaktera kod pojedinih fudbalera i njihovoj reakciji kada se ekipa nađe u problemu.

"Trener daje uputstva, ali na kraju smo mi ti koji izlazimo na teren. Jedanaest igrača, plus pet izmjena. Ne mogu ja sve da nosim na svojim leđima. Mogu da razgovaram i pomažem, ali svako ima svoj karakter i ne mogu da uradim više od toga", rekao je brazilski defanzivac za Skaj Sport.

Bremer je potom istakao da pojedini igrači teško podnose pritisak sa tribina, što dodatno utiče na ekipu.

"Neko ima jači karakter, neko slabiji. Neki čuju zvižduke pa se možda uplaše. Ako ovo uporedite sa Juventusom od prije nekoliko godina, razlika je očigledna i to nam stvara pritisak", poručio je Brazilac.

Na pitanje da li nekim fudbalerima nedostaje ličnost, Bremer je potvrdio da upravo na to misli, ali je naglasio da ne želi nikoga pojedinačno da označi.

"Da, upravo sam to rekao. Ne upirem prstom ni u koga, svako je drugačiji. Imamo i mnogo novih igrača, a neki se malo sakriju kada krene loše", izjavio je defanzivac Juventusa.

Trener Lućano Spaleti nije ostao nem na Bremerove izjave, već je istakao da i brazilski fudbaler mora da preuzme odgovornost za loše izdanje ekipe.

"Bremer mora da odgovara za sebe i u redu je da razmisli o svemu, ali i on je učestvovao u utakmici, baš kao i ja. Dio je ovoga", rekao je Spaleti.

Iskusni stručnjak smatra da analiza poraza mora da počne od svakog pojedinca, umjesto da se krivica prebacuje na druge.

"Prije nego što govorimo o ekipi, moramo da govorimo o sebi kao pojedincima. Kada analiziram pripremu za utakmicu, prvo sebi postavljam pitanja. Bilo bi previše jednostavno kriviti druge", poručio je trener Juventusa.

Spaleti je priznao da Bremerove riječi mogu da posluže kao podsticaj ekipi, ali je naglasio da ni defanzivac nije izuzet od kritika.

"I on snosi veliku odgovornost za ovakvu igru", dodao je italijanski stručnjak.

Spaleti je na konferenciji za medije dodatno pojasnio svoj stav i poručio da poslije takvog poraza nijedan fudbaler nema pravo da se postavi iznad ostatka ekipe.

"Niko se nije istakao toliko da bi mogao da govori o drugima. Drago mi je što je kapiten izašao pred vas i preuzeo odgovornost, ali ključno je biti realan. Porazi nikoga ne štede, svi su u njih uključeni. Svi izgledaju loše i nose taj osećaj koji moraju da potisnu. Svi smo deo ovih poraza i niko nije pošteđen", zaključio je trener Juventusa.