Logo

Јесен изненађује из дана у дан, шта нас чека сутра?

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.10.2026 14:45

Коментари:

0
Временска прогноза: Залазак сунца
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити сунчано и још топлије, уз малу до умјерену облачност.

Јутро ће бити претежно ведро и свјеже, у вишим предјелима и хладно, а локално дуж ријека и по котлинама уз могућу пролазну маглу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Минимална температура ваздуха биће од четири до девет, на југу око 12, у вишим предјелима од минус један, а максимална од 20 до 26, у вишим предјелима од 15 степени Целзијусових.

Дуваће слаб до умјерен промјенљив вјетар или сјевероисточни. На западу и на планинама ће послије подне почети да дува југо који ће према ноћи јачати и бити умјерен и јак.

У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме, по котлинама и уз ријечне токове било је магле и ниских облака, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вријеме

вријеме сутра

Временска прогноза

Температура ваздуха

метеоролози

Коментари (0)

Више из рубрике

талас вал вода океан море

Друштво

Потврђено: Забиљежен најекстремнији дивљи талас у историји

4 ч

0
Викторијини анђели поново на писти: Један детаљ одушевио публику, други изазвао лавину критика

Друштво

Викторијини анђели поново на писти: Један детаљ одушевио публику, други изазвао лавину критика

4 ч

0
Ораси гуљење ораха

Друштво

Чистили сте орахе и сада су вам руке црне? Ево рјешења!

6 ч

0
Острво море океан вода

Друштво

Рај у коме живи само 1.700 људи: Да ли сте чули за ову "државу"?

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

57

Истраживање показало колико треба да траје веза да би брак био савршен

16

56

Хрватски држављани изручени Словенији: Звјерски мучили и задавили пензионера?

16

46

У тешкој несрећи повријеђене двије особе: Саобраћај се одвија наизмјенично

16

46

Сара Трипић освојила БХ Тенис Мастерс

16

43

Историјски рез у Фолксвагену: Радницима се спрема сценарио из кошмара

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима