Јесен изненађује из дана у дан, шта нас чека сутра?

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити сунчано и још топлије, уз малу до умјерену облачност.
Јутро ће бити претежно ведро и свјеже, у вишим предјелима и хладно, а локално дуж ријека и по котлинама уз могућу пролазну маглу, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Минимална температура ваздуха биће од четири до девет, на југу око 12, у вишим предјелима од минус један, а максимална од 20 до 26, у вишим предјелима од 15 степени Целзијусових.
Дуваће слаб до умјерен промјенљив вјетар или сјевероисточни. На западу и на планинама ће послије подне почети да дува југо који ће према ноћи јачати и бити умјерен и јак.
У Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријеме, по котлинама и уз ријечне токове било је магле и ниских облака, подаци су Федералног хидрометеоролошког завода.
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