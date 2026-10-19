Stotine škola pod uzbunom zbog prijetnji potpisanih sa "Alahu akbar"

Policija u Velikoj Britaniji istražuje lažne mejl-prijetnje poslate školama širom zemlje, a oko 300 škola u Sjevernoj Irskoj dobilo je takve poruke.

Školske vlasti i policija poruke tretiraju kao neosnovane, ali su neke škole kod Glazgova jutros evakuisane iz predostrožnosti.

Policija u Velikoj Britaniji saopštila je danas da istražuje lažne prijetnje koje su elektronskom poštom poslate školama širom zemlje, od čega je samo u Severnoj Irskoj takve prijetnje primilo oko 300 škola.

U policijskom saopštenju se navodi da su iste imejl poruke sadržale generalizovanu prijetnju, koja je poticala izvan Velike Britanije, prenosi Skaj njuz.

Ministar prosvjete Sjeverne Irske Pol Givan je rekao da izgleda da prijeteće poruke potiču "od islamista koji prijete da će šerijatski zakon biti uveden" u Velikoj Britaniji, kao i da su potpisane sa "Alahu akbar" (Bog je najveći).

Policija Sjeverne Irske je saopštila da sprovodi "hitne istrage" i da je u kontaktu sa školama koje su dobile prijeteće poruke.

Škotska policija je saopštila da su preteće poruke poslate brojnim školama širom Škotske, i da se one tretiraju kao lažne, ali da su iz predostrožnosti neke škole oko Glazgova jutros evakuisane, prenosi Tanjug.